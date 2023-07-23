"Це точно купальник?": Наталка Денисенко приголомшила вбранням на відпочинку

Акторка Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Акторка Наталка Денисенко порадувала фоловерів черговою порцією світлин з відпустки. Зірка вирушила із сином до Туреччини.

Фото Денисенко поділилася у своєму Instagram.

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На знімках акторка "Кріпосної" позує у відвертому купальнику білого кольору. Доповнила образ Денисенко окулярами.

"Сьогодні останній день нашого відпочинку. Синочок не дуже любить фото, тому потерпіть мої в купальнику. Завтра напишу загальне враження про готель, про рос. тут, і як я відстояла НАШ борщ!" — прокоментувала фото Денисенко.

Акторка Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Акторка Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Акторка Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Акторка Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Фоловери акторки не всі зрозуміли вибір вбрання. Дехто навіть засумнівався, чи дійсно це купальник.

Фоловери акторки Наталки Денисенко не зрозуміли її вибір вбрання. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Фоловери акторки Наталки Денисенко не зрозуміли її вибір вбрання. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Наталка Денисенко зупинилася у п'ятизірковому готелі, а саме в одному з найкращих у Туреччині. Знаменитість задоволена обслуговуванням, їжею та пляжем.

Нагадаємо, ексучасниця гурту "НЕАНГЕЛИ", співачка Слава Камінська опублікувала новий спокусливий знімок. Фоловери неоднозначно сприйняли світлину.

Раніше Наталка Денисенко показала ніжне відео довгоочікуваної зустрічі з чоловіком-військовим.