Наталка Денисенко розповіла, як "виборола" український борщ у Туреччині

Акторка Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Акторка Наталка Денисенко повернулась з відпочинку у Туреччини. Зірка вирішила докладно розповісти про інцидент, який стався з нею в одному з місцевих ресторанів.

Подробиці того, як відстоювала український борщ, розповіла у своєму Instagram.

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Не думаю, починаю діяти

Наталака Денисенко повернулася додому в Київ. Перше, куди вона пішла з сином, це в ресторан їсти борщ.

Акторка Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

"В один прекрасний вечір нашого відпочинку у Туреччині, беручи їжу в ресторані, серед супів я побачила: "борщ", "borshch", "soupe russe". В стресових ситуаціях я довго не думаю, а одразу починаю діяти. Я зловила першу ліпшу офіціантку і почала їй пояснювати, що в назві величезна помилка! Попросила викликати шеф-повара, з яким продовжилося моє спілкування, розказала про нашу війну, про те, що росіяни хочуть забрати наші землі, привласнюють нашу культуру і наші страви!" — говорить Денисенко.

Акторка пригадала, як пояснювала, наскільки важливий борщ для українців, що навіть кухар Євген Клопотенко домігся, щоб ЮНЕСКО визнало борщ виключно українським. Шеф-повар уважно вислухав і пообіцяв виправити в компʼютерній системі. Тоді Наталка поділилася у соцмережі відео з походу у ресторан, і її підписники порадили, як пояснити, щоб турки зрозуміли, ніби у Туреччини є якийсь політичний конфлікт, повʼязаний з Вірменією.

"І коли наступного дня я прийшла в ресторан, то нагадала про нашу розмову, і сказала, як порадила одна дівчина: уявіть, що ваші турецькі солодощі у світі називали Armenia sweets, ще раз пояснила, як важливо змінити назву. Отут шеф-кухар дійсно мене зрозумів і пообіцяв, що наступного разу в назві буде UKRAINIAN SOUP!" — говорить акторка.

Наталка Денисенко пояснила, що своїм дописом хоче закликати всіх українців, які їздять закордон, на відпочинок або по роботі, щоб вони не лінувалися, а пояснювали, витрачали свій час, сили на те, щоб донести будь-де цінність нашої ідентичності.

Нагадаємо, кума Наталки Денисенко розповіла, чи покарали росіянку, яка образила її доньку у готелі.

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