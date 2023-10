Невероятное разочарование: Тейлор Свифт захехтали из-за молчания по Израилю

Певица Тейлор Свифт. Фото: Reuters

Певица Тейлор Свифт минувшей ночью позировала на премьере своего фильма Eras Tour. В то время как многие ее поклонники надеялись, что она использует момент, чтобы высказаться об ужасном терроре в Израиле.

Об этом пишет Daily Mail.

Поклонники призвали Свифт не молчать

Но вместо того, чтобы комментировать атаку ХАМАС, Свифт сияла под софитами. Она позировала в закрытом торговом центре Grove в Лос-Анджелесе.

Тейлор Свифт поделилась премьерой своего фильма. Фото: социальные сети

"Ужасное время. Детей насилуют. С обеих сторон гибнут невинные люди. Хамас!! Террористическая организация убивает израильтян... но сейчас "день презентации"???" — разгневано написала ювелир еврейского происхождения с Нью-Йорка Николь Роуз.

"У нее ОЧЕНЬ МНОГО ИЗРАИЛЬСКИХ И ЕВРЕЙСКИХ ФАНОВ. Ох, какое разочарование настоящее", — отметила Аманда Хирш, инфлюэнсер с Instagram-аккаунтом Not Skinny But Not Fat.

В течение нескольких дней другие призвали Свифт использовать ее соцсеть с 274 миллионами подписчиков, чтобы комментировать трагедию. Но она молчала.

Фильм Свифт рассказывает об одном из шести аншлаговых концертов на стадионе SoFi в Инглвуде, штат Калифорния, в рамках ее тура Eras Tour, который стартовал в марте и является ретроспективой ее 17-летней карьеры.

Только с предварительной продажи билетов на него уже собрано колоссальные 100 миллионов долларов, и он будет доступен для просмотра с пятницы, 13 октября.

Утром 7 октября военные активисты Палестины совершили вторжение на южные территории Израиля, инициировав ракетные удары из Сектора Газа по Израилю. В свою очередь Израиль объявил о готовности к войне.

