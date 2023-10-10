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Модель Playboy втратила контракт через свою підтримку ХАМАС

10 жовтня 2023 15:52
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Модель Playboy втратила контракт через свою підтримку ХАМАС
Модель Мія Халіфа. Фото: instagram.com/miakhalifa.mom/g
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Модель відвертих фотосесій ліванського походження Міа Халіфа втратила контракт з журналом Playboy. Зірка публічно підтримала дії палестинського руху ХАМАС.

Про це пише Daily Mail.

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30-річна зірка фільмів для дорослих неодноразово підтримувала вибухи та викрадення людей. Про це вона писала своїм п’ятьом мільйонам підписників в соцмережі X, закликаючи агресорів знімати горизонтально, щоб вона могла краще спостерігати за бійнею.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mia Khalifa (@miakhalifa.w)

Американка ліванського походження написала: "Хтось, будь ласка, може сказати борцям за свободу в Палестині перевертати свої телефони і знімати горизонтально".

Халіфа також поділився зображенням терористів, які їдуть у кузові пікапа, назвавши це "картиною епохи Відродження".

"Я просто хочу прояснити, що ця заява жодним чином не спонукає до поширення насильства, я назвала палестинців борцями за свободу, тому що це те, що ким є громадяни Палестини…борються за свободу кожен день", — спробувала виправдати свої неоднозначні пости вона.

Коментарі моделі в соцмережі. Скрін: miahalifa/Twitter
Коментарі моделі в соцмережі. Скрін: miahalifa/Twitter
Коментарі моделі в соцмережі. Скрін: miahalifa/Twitter
Коментарі моделі в соцмережі. Скрін: miahalifa/Twitter
Коментарі моделі в соцмережі. Скрін: miahalifa/Twitter
Коментарі моделі в соцмережі. Скрін: miahalifa/Twitter

Видання Playboy прокоментувало своє рушення про припинення співпраці з Мією наступним чином:

"Ми пишемо сьогодні, щоб повідомити вам про наше рішення припинити відносини Playboy з Мією Халіфою, включаючи видалення каналу Playboy Мії на нашій платформі. Мія зробила огидні та осудливі коментарі, вихваляючи атаки ХАМАС на Ізраїль і вбивство невинних чоловіків, жінок і дітей. У Playboy ми заохочуємо свободу вираження поглядів і конструктивні політичні дебати, але ми дотримуємося політики нульової терпимості до мови ненависті. Ми очікуємо, що Мія зрозуміє, що її слова та дії мають наслідки", — йдеться в заяві.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mia Khalifa (@miakhalifa.pc)

Вранці 7 жовтня військові активісти Палестини здійснили вторгнення на південні території Ізраїлю, ініціювавши ракетні удари із Сектору Газа по Ізраїлю. Своєю чергою Ізраїль оголосив про стан готовності до війни.

Нагадаємо, Андрій Макаревич, який живе в Ізраїлі, розповів, де він зараз перебуває.

Також ми писали, що Галкін, який переїхав з Пугачовою до Ізраїлю, вийшов на зв'язок. 

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