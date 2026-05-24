Подходит каждой: универсальная стрижка для любого лица

Дата публикации 24 мая 2026 13:43
Стрижка под любую структуру волос и форму лица: тренды
Стрижка. Фото: magnific

Идеальная прическа — это как хороший кофе с утра: поднимает настроение и придает уверенности. Но найти стрижку, которая бы подходила к форме лица и не требовала много времени перед зеркалом, — квест еще тот. К счастью, есть три проверенных временем варианта. Они подходят практически всем.

Новини.LIVE со ссылкой на ТСН расскажет о стрижках, которые визуально освежают и омолаживают.

Удлиненный боб

Если не хочется стричься слишком коротко, но душа просит перемен — это идеальный компромисс. Длина до плеч или чуть ниже творит чудеса: она визуально стройнит лицо, вытягивает силуэт и красиво подчеркивает линию скул.

Плюс лонг-боба в том, что он подойдет и ровным, и вьющимся волосам. Тонким прядям он добавляет плотности и визуального объема, а тяжелые или непослушные волосы делает более податливыми. Стрижка уже давно вышла за рамки временных трендов и стала базовой классикой, не требующей сложного стайлинга каждое утро.

Варіант бобу, який робить візуально молодший вигляд
Лонг-боб. Фото из Instagram

Текстурный каскад

Это настоящий спаситель для девушек, которым постоянно не хватает объема. Каскад решает эту проблему за счет плавных переходов длины. Пряди разного уровня создают движение и легкость. Волосы кажутся более густыми. Кроме того, мягкие локоны у лица работают как естественный фотофильтр — они сглаживают острые углы, подходят к любой форме головы и делают образ легким, непринужденным и по-хорошему игривым.

Стрижка, яка завжди була універсальним вибором
Каскад. Фото из Instagram

Пикси с длинной челкой

Кто сказал, что короткая стрижка — это ограничение? Вариант пикси с удлиненной челкой доказывает обратное. Это выбор для тех, кто любит стиль, комфорт и легкое бунтарство.

Еще стилисты советуют сделать акцент на челке. Благодаря ей можно легко корректировать пропорции:

  • скрыть высокий лоб;
  • отвлечь внимание от мимических морщин вокруг глаз;
  • сделать акцент на губах или глазах.

За счет короткого затылка и объема на макушке прическа прекрасно держит форму, даже если у вас тонкие волосы. Она одинаково хорошо будет смотреться как на прямых прядях, так и на легких волнах, добавляя образу французского шика и смелости.

Піксі з чубчиком, що має розкішний вигляд
Пикси с челкой. Фото из Instagram

Ранее мы писали о том, какой цвет волос выбрать, если ваша задача выглядеть моложе. Правильный оттенок решает все.

Также мы сообщали, какие прически сделать летом, если хотите защитить волосы от солнца. К тому же, они имеют стильный вид.

Юлия Радар - Редактор
Автор:
Юлия Радар
