Стрижка под любую структуру волос и форму лица: тренды

Идеальная прическа — это как хороший кофе с утра: поднимает настроение и придает уверенности. Но найти стрижку, которая бы подходила к форме лица и не требовала много времени перед зеркалом, — квест еще тот. К счастью, есть три проверенных временем варианта. Они подходят практически всем.

Удлиненный боб

Если не хочется стричься слишком коротко, но душа просит перемен — это идеальный компромисс. Длина до плеч или чуть ниже творит чудеса: она визуально стройнит лицо, вытягивает силуэт и красиво подчеркивает линию скул.

Плюс лонг-боба в том, что он подойдет и ровным, и вьющимся волосам. Тонким прядям он добавляет плотности и визуального объема, а тяжелые или непослушные волосы делает более податливыми. Стрижка уже давно вышла за рамки временных трендов и стала базовой классикой, не требующей сложного стайлинга каждое утро.

Текстурный каскад

Это настоящий спаситель для девушек, которым постоянно не хватает объема. Каскад решает эту проблему за счет плавных переходов длины. Пряди разного уровня создают движение и легкость. Волосы кажутся более густыми. Кроме того, мягкие локоны у лица работают как естественный фотофильтр — они сглаживают острые углы, подходят к любой форме головы и делают образ легким, непринужденным и по-хорошему игривым.

Пикси с длинной челкой

Кто сказал, что короткая стрижка — это ограничение? Вариант пикси с удлиненной челкой доказывает обратное. Это выбор для тех, кто любит стиль, комфорт и легкое бунтарство.

Еще стилисты советуют сделать акцент на челке. Благодаря ей можно легко корректировать пропорции:

скрыть высокий лоб;

отвлечь внимание от мимических морщин вокруг глаз;

сделать акцент на губах или глазах.

За счет короткого затылка и объема на макушке прическа прекрасно держит форму, даже если у вас тонкие волосы. Она одинаково хорошо будет смотреться как на прямых прядях, так и на легких волнах, добавляя образу французского шика и смелости.

