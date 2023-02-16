Владимир Зеленский выступит на церемонии открытия Берлинале-2023 — когда смотреть

73-й Берлинский международный кинофестиваль

В четверг, 16 февраля, в столице Германии стартует 73-й Берлинский международный кинофестиваль. В ходе торжественной церемонии открытия выступит Президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом говорится на сайте Берлинале.

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"После выхода на сцену режиссера и актера Шона Пенна состоится прямая видеотрансляция с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Берлинале вместе со всеми кинематографистами и участниками выражает солидарность с народом Украины в его борьбе за независимость и решительно осуждает агрессивную войну россии против Украины", — говорится в сообщении организаторов.

Церемония открытия Берлинале-2023 пройдет в фестивальном дворце Berlinale Palast. Событие будет транслироваться на телеканале ZDF/3sat, сайте berlinale.de и канале фестиваля на YouTube. Время начала открытия — 20:20 по Киеву.

Фестиваль продлится с 16 по 26 февраля и пройдет под знаком солидарности с Украиной, противостоящей полномасштабному нападению россии, и Ираном, где проходят масштабные протесты против правящего режима. В частности, цветами "Берлинале" стали синий и желтый.

Напомним, ранее мы писали, что на Берлинале в этом году состоится мировая премьера документального фильма "Суперсила" (Superpower) американского режиссера и актера Шона Пенна.

Также мы рассказывали, что фильм "Ты любишь меня?" режиссера Тони Ноябревой представит Украину на Берлинале в программе Panorama.