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Агентство "Лунный свет" 40 лет спустя: как изменились легендарные актеры

3 марта 2023 06:45
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Актеры из сериала Лунный свет: как выглядят сегодня — фото
Исполнители главных ролей в сериале "Агентство "Лунный свет"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Ровно 38 лет назад в эфир американского телеканала ABC вышел первый эпизод детективного сериала "Агентство "Лунный свет". В то время оно было самым дорогим по производству за эпизод. И это несмотря на то, что главные роли сыграли малоизвестные в то время актеры Брюс Уиллис и Сибилл Шеперд. Именно телешоу 1980-х сделало их звездами. 

Новини.LIVE расскажет, как изменились почти за 40 лет знаменитости.

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О шоу и съемках

На роль Мэдди еще задолго до начала производства сериала была утверждена Сибилл Шеперд. А вот исполнителя роли ее напарника Дэвида Эддисона телебоссы искали очень долго. Актера Харли Вентона рекомендовала сама Сибилл. Впрочем, из трех тысяч кандидатов счастливый билет достался именно Брюсу Уиллису.

Поэтому между исполнителями главных ролей сразу пробежала черная кошка. На съемочной площадке у актеров было немало разногласий. Они почти не разговаривали друг с другом. Впрочем, на рейтинге это не отражалось.

Проблемы начались в третьем сезоне. Тогда Сиббилл была беременна, а Брюс снимался в фильме "Крепкий орешек". Актеры часто опаздывали на площадку, из-за чего многие сцены телесериала просто не успевали снять. Впоследствии, проект покинул его создатель, Гленн Гордон Карон.

После пятого сезона шоу было закрыто в 1989 году. За это время вышло 66 серий.

Сибилл Шеперд

Исполнительница роли директора детективного агентства "Лунный свет" во время выхода сериала получила множество поклонников и славу. За роль Мэдди Сибилл получила сразу две премии "Золотой глобус".

В настоящее время карьера 73-летней актрисы насчитывает более 70 проектов. Но в свет она в последнее время выходит только с тростью. Уже больше 20 лет Шеперд борется с меланомой.

Страшный диагноз и последовавшая за ним трагедия (пожар в доме) подкосили силы Сибилл. В середине нулевых она взяла паузу в работе. Позже ей удалось вернуться к съемкам: в 2014 году она сыграла в комедии "Мисс Переполох".

Болезнь ушла в ремиссию. Однако актриса до сих пор посещает больницы между съемками. Которых сейчас не так много.

Брюс Уиллис

Съемки в культовом сериале также принесли актеру премию "Золотой глобус". В фильмографии Брюса куда больше известных фильмов, чем у его коллеги. "Пятый элемент", "Армагеддон", "Криминальное чтиво", "Шестое чувство" — лишь часть кинохитов, в которых играл Уиллис.

Личную жизнь актера также активно обсуждали в прессе. Его брак с актрисой Деми Мур был одним из самых популярных в Голливуде. Так и развод получился громким. Сейчас бывшие остаются друзьями.

Деми с дочками поддерживают Уиллиса. Как и его коллега по сериалу "Агентство "Лунный свет", он тяжело болен. Из-за этого ему пришлось недавно завершить свою карьеру. Все из-за того, что он не может запоминать текст и чувствовать себя уверенно на съемочной площадке. Брюс болен неизлечимой формой деменции.

Поэтому Брюс Уиллис уже написал завещание. Наследие актера оценивается в 250 миллионов долларов. Согласно завещанию, практически все получит его нынешняя семья: вторая жена Эмма Хеминг и две дочери в этом браке — восьмилетняя Эвелин Пенн и десятилетняя Мейбл Рэй.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Demi Moore (@demimoore)

Напомним, ранее мы писали, что дочь больного деменцией Брюса Уиллиса опубликовала сториз, в котором выразила свое текущее состояние. Также мы рассказывали, что голливудский актер Том Сайзмор, известный по фильмам "Перл-Харбор", "Черный ястреб", "Спасти рядового Райана" и многих других был госпитализирован в клинику. Причиной послужила аневризма, обнаруженная в головном мозге кинозвезды. Впрочем, врачи дали семье Сайзмора неутешительные прогнозы.

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