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Поставил точку в карьере? Известный продюсер объяснил, вернется ли Винник на сцену

23 сентября 2023 04:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Поставил точку в карьере? Известный продюсер объяснил, вернется ли Винник на сцену
Украинский певец Олег Винник. Фото: instagram.com/olegg.vynnyk
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Украинский продюсер Денис Путинцев заявил, что Олег Винник уже не вернется в Украину. Как известно, в начале полномасштабной российской агрессии певец уехал в Германию.

Об этом сообщает УНИАН.

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Вернется ли Винник на сцену

Путинцев отметил, что "повелитель волчиц" в Украину не будет возвращаться. Он добавил, что Винник заработал немало денег, на которые можно жить в Европе и начать бизнес.

Однако, по мнению Путинцева, певец поступил умнее своих коллег.

"Он оказался мудрее Потапа и не выпускал патриотические песни, а просто молчал и чего-то ждал. Его сложно в чем-то обвинить. Он просто оказался каким-то нейтральным молчуном. Я думаю, что Винник уже и не вернется в Украину. Он достаточно заработал для того, чтобы жить в Европе. Он может там открыть какой-нибудь небольшой бизнес и там остаться жить", — рассказал продюсер.

Также Путинцев предположил, вернет ли Винник прежнюю известность, если все же захочет приехать домой в Украину.

"Точно нет. На его место уже есть несколько претендентов, которые займут эту нишу", — ответил продюсер.

Напомним, что украинская танцовщица и победительница танцевального шоу "Танцы со звездами" Елена Шоптенко   дала откровенное интервью Тимуру Мирошниченко. В частности, танцовщица рассказала о том, поддерживает ли она сейчас связь с певцом Олегом Винником и какие эмоции у нее вызывают некоторые звезды во время войны.

Также мы писали, что украинский телеведущий, актер и заслуженный артист Юрий Горбунов высказался о находящемся за рубежом певце Олеге Виннике. Известный ведущий признался, поддерживал ли он связь с артистом после начала войны и прокомментировал интервью, которое недавно дал певец.

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