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Поставив крапку в кар'єрі? Відомий продюсер пояснив, чи повернеться Винник на сцену

23 вересня 2023 04:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Поставив крапку в кар'єрі? Відомий продюсер пояснив, чи повернеться Винник на сцену
Український співак Олег Винник. Фото: instagram.com/olegg.vynnyk
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Український продюсер Денис Путінцев заявив, що Олег Винник вже не повернеться в Україну. Як відомо, на початку повномасштабної російської агресії співак виїхав до Німеччини.

Про це повідомляє УНІАН.

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Чи повернеться Винник на сцену

Путінцев зазначив, що "повелитель вовчиць" в України не буде вертатися. Він додав, що Винник заробив чимало грошей, на які можна жити в Європі й розпочати там бізнес.

Проте, на думку Путінцева, співак вчинив розумніше за своїх колег.

"Він виявився мудрішим за Потапа і не випускав патріотичні пісні, а просто мовчав і чогось чекав. Його складно в чомусь звинуватити. Він просто виявився якимось нейтральним мовчуном. Я думаю, що Винник вже і не повернеться в Україну. Він достатньо заробив для того, щоб жити в Європі. Він може там відкрити якийсь невеликий бізнес і там залишитися жити", — розповів продюсер.

Також Путінцев припустив, чи поверне Винник собі колишню популярність, якщо все ж захоче приїхати додому в Україну. 

"Точно ні. На його місце вже є кілька претендентів, які займуть цю нішу", — відповів продюсер.

Нагадаємо, що українська танцівниця і переможниця танцювального шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко дала відверте інтерв’ю Тімуру Мірошниченку. Зокрема, танцівниця розповіла про те, чи підтримує вона зараз зв’язок зі співаком Олегом Винником та які емоції в неї викликають деякі зірки під час війни.

Також ми писали, що український телеведучий, актор та заслужений артист Юрій Горбунов висловився про співака Олега Винника, який перебуває за кордоном. Відомий ведучий зізнався, чи підтримував він зв’язок з артистом після початку війни, та прокоментував інтерв’ю, яке нещодавно дав співак

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