Поставив крапку в кар'єрі? Відомий продюсер пояснив, чи повернеться Винник на сцену

Український співак Олег Винник. Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Український продюсер Денис Путінцев заявив, що Олег Винник вже не повернеться в Україну. Як відомо, на початку повномасштабної російської агресії співак виїхав до Німеччини.

Про це повідомляє УНІАН.

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Путінцев зазначив, що "повелитель вовчиць" в України не буде вертатися. Він додав, що Винник заробив чимало грошей, на які можна жити в Європі й розпочати там бізнес.

Проте, на думку Путінцева, співак вчинив розумніше за своїх колег.

"Він виявився мудрішим за Потапа і не випускав патріотичні пісні, а просто мовчав і чогось чекав. Його складно в чомусь звинуватити. Він просто виявився якимось нейтральним мовчуном. Я думаю, що Винник вже і не повернеться в Україну. Він достатньо заробив для того, щоб жити в Європі. Він може там відкрити якийсь невеликий бізнес і там залишитися жити", — розповів продюсер.

Також Путінцев припустив, чи поверне Винник собі колишню популярність, якщо все ж захоче приїхати додому в Україну.

"Точно ні. На його місце вже є кілька претендентів, які займуть цю нішу", — відповів продюсер.

Нагадаємо, що українська танцівниця і переможниця танцювального шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко дала відверте інтерв’ю Тімуру Мірошниченку. Зокрема, танцівниця розповіла про те, чи підтримує вона зараз зв’язок зі співаком Олегом Винником та які емоції в неї викликають деякі зірки під час війни.

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