Юрій Горбунов пояснив, чи є в Олега Винника майбутнє в Україні – інтерв'ю

Український телеведучий Юрій Горбунов під час інтерв'ю Аліні Доротюк. Фото: скриншот з YouTube

Український телеведучий, актор та заслужений артист Юрій Горбунов висловився про співака Олега Винника, який перебуває за кордоном. Відомий ведучий зізнався, чи підтримував він зв’язок з артистом після початку війни, та прокоментував інтерв’ю, яке нещодавно дав співак.

Про це Юрій Горбунов розповів під час інтерв’ю Аліні Доротюк в YouTube.

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Спілкування з Олегом Винником

Український ведучий заявив, що він не спілкувався з артистом, адже він не відповідав на його дзвінки. Також Юрій Горбунов прокоментував й інтерв’ю, яке нещодавно давав Олег Винник, заявивши, що воно не несе ніякої цінності.

"Він не відповідав на дзвінки, потім я вже і не дзвонив. Це інтерв'ю я бачив, у мене немає ніякої реакції на це інтерв'ю. Ну воно ні про що, я не знаю, яка має бути реакція на це інтерв'ю. А більше я Олегу не дзвонив, Олег так само не дзвонив", — зазначив український телеведучий.

Телеведучий Юрій Горбунов на інтерв'ю в Аліни Доротюк. Фото: скриншот з YouTube

Пригадав також Юрій і те, як він починав спілкуватися з Олегом Винником, який, за його словами, дуже важко йшов на контакт. Ведучий зазначив, що артист спочатку не хотів зніматися у фільмі "Скажене весілля", переживаючи за свою репутацію.

Чи є майбутнє в Олега Винника?

Український актор не знає, чи має співак майбутнє в Україні, адже зараз його взагалі ніде не видно, а в мережі люди вважають його "мовчуном" та навіть "зрадником". За його словами, люди реагують тільки тоді, коли людина щось робить.

"Можливо, "вовчиці" усе приймуть і скажуть: "О, Олег повернувся, класно". Тому що коли його немає, ніби і нема про що говорити. Поговорили про те, що його немає, ну і немає. Ви ж розумієте, що хейт і критика з'являються тоді, коли ти щось робиш. Коли ти нічого не робиш, то нічого нема", — заявив український ведучий.

Що відомо про Олега Винника?

Зараз улюбленець жінок Олег Винник перебуває за кордоном та взагалі не з’являється в інфопросторі. Нещодавно він вперше за півтора роки дав відверте інтерв’ю, де прокоментував своє перебування в Німеччині та розкрив ім’я дружини.

Його зараз критикують не тільки українці, а й багато відомих зірок, які висловлюють свою думку стосовно його перебування за кордоном під час повномасштабної війни в Україні.

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