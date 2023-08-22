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Юрій Горбунов висловився про Олега Винника та його майбутнє в Україні

22 серпня 2023 13:36
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Юрій Горбунов пояснив, чи є в Олега Винника майбутнє в Україні – інтерв'ю
Український телеведучий Юрій Горбунов під час інтерв'ю Аліні Доротюк. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Український телеведучий, актор та заслужений артист Юрій Горбунов висловився про співака Олега Винника, який перебуває за кордоном. Відомий ведучий зізнався, чи підтримував він зв’язок з артистом після початку війни, та прокоментував інтерв’ю, яке нещодавно дав співак.

Про це Юрій Горбунов розповів під час інтерв’ю Аліні Доротюк в YouTube.

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Спілкування з Олегом Винником

Український ведучий заявив, що він не спілкувався з артистом, адже він не відповідав на його дзвінки. Також Юрій Горбунов прокоментував й інтерв’ю, яке нещодавно давав Олег Винник, заявивши, що воно не несе ніякої цінності.

"Він не відповідав на дзвінки, потім я вже і не дзвонив. Це інтерв'ю я бачив, у мене немає ніякої реакції на це інтерв'ю. Ну воно ні про що, я не знаю, яка має бути реакція на це інтерв'ю. А більше я Олегу не дзвонив, Олег так само не дзвонив", — зазначив український телеведучий.

Юрий Горбунов на интервью у Алины Доротюк
Телеведучий Юрій Горбунов на інтерв'ю в Аліни Доротюк. Фото: скриншот з YouTube

Пригадав також Юрій і те, як він починав спілкуватися з Олегом Винником, який, за його словами, дуже важко йшов на контакт. Ведучий зазначив, що артист спочатку не хотів зніматися у фільмі "Скажене весілля", переживаючи за свою репутацію. 

Чи є майбутнє в Олега Винника?

Український актор не знає, чи має співак майбутнє в Україні, адже зараз його взагалі ніде не видно, а в мережі люди вважають його "мовчуном" та навіть "зрадником". За його словами, люди реагують тільки тоді, коли людина щось робить.

"Можливо, "вовчиці" усе приймуть і скажуть: "О, Олег повернувся, класно". Тому що коли його немає, ніби і нема про що говорити. Поговорили про те, що його немає, ну і немає. Ви ж розумієте, що хейт і критика з'являються тоді, коли ти щось робиш. Коли ти нічого не робиш, то нічого нема", — заявив український ведучий.

Що відомо про Олега Винника?

Зараз улюбленець жінок Олег Винник перебуває за кордоном та взагалі не з’являється в інфопросторі. Нещодавно він вперше за півтора роки дав відверте інтерв’ю, де прокоментував своє перебування в Німеччині та розкрив ім’я дружини.

Його зараз критикують не тільки українці, а й багато відомих зірок, які висловлюють свою думку стосовно його перебування за кордоном під час повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, ми писали про те, що український ведучий Юрій Горбунов висловив свою думку про репера Потапа. 

Раніше ми розповідали про те, що телеведучий Юрій Горбунов висловився про те, чи повернеться хореограф Влад Яма після війни до України. 

Також ми повідомляли про те, що співак Олег Винник заявив, що не збирається перекладати свої пісні українською.

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