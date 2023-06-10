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Олена Шоптенко ніжно привітала сина з першим ювілеєм

10 червня 2023 13:38
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Танці з зірками: Олена Шоптенко ніжно привітала сина з першим ювілеєм
Олена Шоптенко з сином. Фото: instagram.com/alena_shoptenko
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Танцівниця Олена Шоптенко відзначила день народження сина. Зірка опублікувала фото з домашнього архіву, на яких показала дорослішання хлопчика.

Світлинами Шоптенко поділилася у своєму Instagram.

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Олена Шоптенко зараз разом з сином перебуває у Австрії. З нагоди дня народження хлопчика танцівниця замилувала Мережу серією його дитячих знімків.

Олена Шоптенко з сином. Фото: instagram.com/alena_shoptenko

 

Син Олени Шоптенко. Фото: instagram.com/alena_shoptenko

 

Син Олени Шоптенко. Фото: instagram.com/alena_shoptenko

 

Син Олени Шоптенко. Фото: instagram.com/alena_shoptenko

"Вчора було 5 років, як ти мотивуєш мене ставати кращою версією себе задля прикладу для тебе. Ти — моє світло та безмежне щастя. З новим твоїм роком, сину! Я люблю тебе до Місяця і назад, і так безкінечну кількість разів! З твоїм першим ювілеєм, Олексію", — підписала світлини Шоптенко.

Нещодавно Олена Шоптенко поділилася своїми враженнями від поїздки до Києва. Зірка розповіла, що на її очах у центрі міста збили ворожий дрон.

Нагадаємо, співачка Аліна Гросу днями відзначила день народження. Зірка зараз перебуває у Сполучених Штатах Америки, куди до неї приїхала мама з молодшим братом.

Також ми писали, що бізесмен та ексчоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу привітав доньку Софію з днем народження. Дівчинці виповнилось 12 років.

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