Украинский рэпер и музыкальный продюсер Потап. Фото: instagram.com/realpotap

Известный рэпер Потап, который практически с начала большой войны проживает в США, анонсировал новый тур. В программу добавил песни коллектива "Потап и Настя", групп "Время и Стекло" и Mozgi.

Анонс артист выложил в Instagram.

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Репер решил вернуться на сцену, но Украина не вошла в тур. Выступления планируются по городам США — в Лос-Анджелесе (8 марта), Нью-Йорке (13 марта), Филадельфии (14 марта) и Майами (15 марта).

Радовать публику решил старыми хитами коллектива "Потап и Настя", групп "Время и Стекло" и Mozgi. Также Потап решил представить новый проект — SLAVIC BALAGAN.

"Привет, США! Как дела? Это твой мальчик Потап! Мы едем к вам с большим туром хитов. Лучшие песни от "Потапа и Насти", "Время и Стекло", Mozgi и нового проекта SLAVIC BALAGAN. Не пропустите это. Это будет весело", — сказал рэпер в ролике.

В то же время Потап не уточнил, кто еще появится на сцене — будет ли с ним Настя Каменских и группы "Время и Стекло", или Mozgi. На их страницах информации о туре нет.

Напомним, известный блогер заявил, что Потап собирается вернуться в Украину. Также певица Мишель Андраде призналась, почему больше не общается с Потапом.