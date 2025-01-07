Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Потап планує повертатися в Україну, — блогер arrow

Потап планує повертатися в Україну, — блогер

7 січня 2025 11:45
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Потап шукає гроші повернутися в Україну
Український музичний продюсер Потап. Фото: instagram.com/realpotap
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Відомий український музичний продюсер Олексій Потапенко (відомий як репер Потап), який виїхав на початку війни закордон, планує повернутися в Україну. Нині репер шукає кошти на піар-кампанію з "відбілювання" репутації.

Про це йдеться у випуску блогера-пліткаря Богдана Беспалова.

Читайте також:

Беспалов про наміри Потапа

Інсайдери блогера стверджують, що нині Потап намагається почати співпрацю із співачкою та донькою власника української мережі магазинів АТБ Геннадія Буткевича Анною. Репер хоче назбирати таким чином гроші для повернення в Україну та на PR-компанію з "відбілювання" репутації.

За словами Беспалова, хтось повідомив Потапу про те, що незабаром війну буде заморожено і буде безпечно повернутися.

"Потап зараз активно шукає джерело фінансування його красивого життя. Підкатує я*ки до доньки засновника мережі АТБ. Хоче розвести Аню Буткевич на написання пісень для неї, формування репертуару і створення креативу та промо. У разі, якщо Буткевич клюне, Потапчик знову озолотиться, а бабло йому треба, щоб повернутися в Україну скоро. Навіть концерт хоче великий влаштувати. Підшукує команду, яка зможе його відбілити. Льоші нашептали, що скоро війну заморозять і саме час готувати підґрунтя для повернення", — розповів блогер-пліткар.

Нагадаємо, нещодавно Потап відреагував на хейт в коментарях під публікаціями Насті Каменських.

Також колишня підопічна продюсера зізналася, через що посварилася із наставником.

Потап українські зірки гроші співачка співпраця

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:59 Нові електрички з Одеси — куди можна поїхати

13:51 У чорному списку — які долари не приймають банки та обмінники

13:47 Українські дрони вдарили по РЕБ і логістиці росіян — відео ГУР

13:43 У Курську атакували важливий воєнний об'єкт Росії, — ЦПД

13:35 У США є загиблі внаслідок потужної снігової бурі

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

13:31 На каяку через кордон — на Одещині затримали екстремала

13:28 Ніби не січень — якою буде погода у Львові завтра

13:25 Сибіга озвучив суму допомоги Україні від Ісландії та нові угоди

13:22 Скільки українців довіряють Зеленському — опитування КМІС

13:16 В Україні стрімко зростають зарплати — хто заробляє більше

13:59 Нові електрички з Одеси — куди можна поїхати

13:51 У чорному списку — які долари не приймають банки та обмінники

13:47 Українські дрони вдарили по РЕБ і логістиці росіян — відео ГУР

13:43 У Курську атакували важливий воєнний об'єкт Росії, — ЦПД

13:35 У США є загиблі внаслідок потужної снігової бурі

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

13:31 На каяку через кордон — на Одещині затримали екстремала

13:28 Ніби не січень — якою буде погода у Львові завтра

13:25 Сибіга озвучив суму допомоги Україні від Ісландії та нові угоди

13:22 Скільки українців довіряють Зеленському — опитування КМІС

13:16 В Україні стрімко зростають зарплати — хто заробляє більше

06:40 Ціни на брухт у січні — скільки коштує 1 кг чормету в Україні

06:20 Закриття ФОП в Україні — як підвищення податків впливає на бізнес

6 січня 2025

12:35 Ціни на золото у січні — скільки коштують дорогоцінні метали

5 січня 2025

06:38 Курс, тарифи та ціни на продукти — що чекає українців у 2025 році

4 січня 2025

06:00 Відключення по-новому та ріст тарифів — чого чекати у новому році

3 січня 2025
Ексклюзив

22:37 Скільки Україна проживе без допомоги США — прогноз економіста

19:42 Закінчення війни у 2025 році — у що вірять одесити

Ексклюзив

06:33 Зростання цін не зупинити — скільки коштуватиме долар у 2025 році

2 січня 2025

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

Text

13:00 План Трампа та візит спецпредставника по Україні — ефір День.LIVE

Text

12:04 Росіяни вдарили по автобусу в Херсоні — який стан потерпілих

Text

10:33 Економіст вказав чому в Україні буде криза з кадрами після війни

Text

08:00 Заява Зеленського про Курськ та реакція РФ — ефір Ранок.LIVE

6 січня 2025
Text

22:56 Це джокер — військовий прокоментував Курську операцію

Text

22:40 Військовий заявив, що у питанні мобілізації не вистачає держави

Text

22:32 Ігнатьєв заявив, що бізнес за пів року збудував 200 МВт СЕС

Text

20:23 Дунда заявив, чи вплине відставка Трюдо на відносини з Україною

Text

18:13 Водохреще в Києві — як підготували локації для охочих зануритися

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

17:50 Макрон розповів про майбутні переговори — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

1 січня 2025

17:33 Податок на нерухомість 2025 — що зміниться для власників житла