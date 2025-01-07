Потап шукає гроші повернутися в Україну

Український музичний продюсер Потап. Фото: instagram.com/realpotap

Відомий український музичний продюсер Олексій Потапенко (відомий як репер Потап), який виїхав на початку війни закордон, планує повернутися в Україну. Нині репер шукає кошти на піар-кампанію з "відбілювання" репутації.

Про це йдеться у випуску блогера-пліткаря Богдана Беспалова.

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Інсайдери блогера стверджують, що нині Потап намагається почати співпрацю із співачкою та донькою власника української мережі магазинів АТБ Геннадія Буткевича Анною. Репер хоче назбирати таким чином гроші для повернення в Україну та на PR-компанію з "відбілювання" репутації.

За словами Беспалова, хтось повідомив Потапу про те, що незабаром війну буде заморожено і буде безпечно повернутися.

"Потап зараз активно шукає джерело фінансування його красивого життя. Підкатує я*ки до доньки засновника мережі АТБ. Хоче розвести Аню Буткевич на написання пісень для неї, формування репертуару і створення креативу та промо. У разі, якщо Буткевич клюне, Потапчик знову озолотиться, а бабло йому треба, щоб повернутися в Україну скоро. Навіть концерт хоче великий влаштувати. Підшукує команду, яка зможе його відбілити. Льоші нашептали, що скоро війну заморозять і саме час готувати підґрунтя для повернення", — розповів блогер-пліткар.

Нагадаємо, нещодавно Потап відреагував на хейт в коментарях під публікаціями Насті Каменських.

Також колишня підопічна продюсера зізналася, через що посварилася із наставником.