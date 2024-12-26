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"Поезд в 31 декабря" — в прокат вышла комедия с Борисом Джонсоном

26 декабря 2024 20:55
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор
Премьера фильма "Поезд в 31 декабря" с Борисом Джонсоном - когда смотреть в кино
Премьера фильма "Поезд в 31 декабря". Фото: пресрелиз
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор

Борис Джонсон, любовный треугольник и рождение новой жизни — все это и не только о новой семейной комедии "Поезд в 31 декабря". Украинский фильм был представлен в столице на Рождество.

Об этом рассказали редакции Новини.LIVE

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Что известно о фильме "Поезд в 31 декабря"

В Киеве представили новый украинский праздничный фильм "Поезд в 31 декабря". Впервые в отечественном кино снялся бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Однако не в привычном образе политика, а как обычный пассажир.

"По сценарию Борис Джонсон, одетый в синюю куртку и имиджевую шапку "Укрзалізниці", должен обратиться к украинцам своей коронной фразой: "Здравствуйте, everybody, and Happy New Year!"", — пояснила продюсер фильма Зоя Сошенко.

Борис Джонсон был с рабочим визитом в Киеве и с радостью согласился сняться в фильме. Более того, подписал кино хлопушку и украинский флаг, которые пойдут с молотка на помощь ВСУ.

Борис Джонсон
Борис Джонсон снялся в фильме "Поезд в 31 декабря". Фото: пресрелиз

История в фильме разворачивается вокруг проводника Николая Ивановича. Это должен быть обычный рейс в канун Нового года, однако из-за неисправностей поезд останавливается посреди поля. Такие разные по характеру пассажиры объединяются в экстремальной ситуации и решают воплотить мечты друг в друга.

"Поскольку наше кино о настоящем и реалиях каждого украинца, в сценарии мы пытались учитывать все самое интересное, что эти реалии отражает. Поэтому опция онлайн-регистрации браков в приложении "Дія" органично вписалась в сюжет нашего фильма. Это пример того, как украинцы быстро и законным методом организуют свои семьи прямо в пути под бой курантов в новогоднюю ночь. Не магия ли это?" — рассказал продюсер фильма Юрий Горбунов.

Премьера "Поезд в 31 декабря"
Премьера "Поезд в 31 декабря". Фото: пресрелиз

Премьеру посетили около 1000 гостей, среди которых команда и звездный каст фильма: продюсеры Юрий Горбунов и Зоя Сошенко, режиссер Олег Борщевский, оператор-постановщик Юрий Король, актеры Лилия Ребрик, Артем Егоров, Михаил Хома, Анастасия Иванюк, Максим Девизоров, Владимир Влад Никитюк, Лилия Цвеликова, Андрей Исаенко и Леся Самаева.

Премьера Поезд в 31 декабря
Гости на премьере "Поезд в 31 декабря". Фото: пресрелиз

Также на красной дорожке появились украинские звезды — Дарья Петрожицкая, Ольга Сумская, Сергей Лещенко, Валерий Харчишин, Parfeniuk, Назар Заднепровский, Арам Арзуманян, Джимми Воха-Воха и многие другие.

Гости на премьере Поезд в 31 декабря
Гости на премьере "Поезд в 31 декабря". Фото: пресрелиз

В настоящее время проходят допремьерные показы, а национальный прокат киноленты начнется 1 января 2025 года.

Напомним, вышел второй сезон напряженного сериала "Игра в кальмара". Также мы говорили, какие фильмы претендуют на Золотой глобус.

кино Юрий Горбунов Борис Джонсон украинские звезды Премьера

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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