Руслана бодрствует с мужем в одной кровати — почему

Певица Руслана. Фото: скриншот

Украинская певица Руслана Лыжичко рассказала о семейном быту с мужем. Они не спят вместе ради общего комфорта.

Об этом она рассказала в интервью Славе Демину.

Читайте также:

Руслана не спит с мужем в одной кровати

Звезда призналась, что у них с мужем две отдельные спальни. Потому что у них разные графики и потребности насчет качественного сна.

"Я не могу спать. Должна разлечься. Я поэтому никогда не высыпаюсь в поездах. Хотя и люблю нашу Укрзализныцю", — рассказала певица.

Руслана рассказала, что ее муж живет по стандартному графику, как и большинство украинцев, однако она предпочитает работу ночью.

"Но это не пугает. И он прекрасно высыпается, и я прекрасно высыпаюсь. Он может себе лечь, когда он должен. А я себе до утра работаю. Мы, чтобы друг друга не допекать, решили все так", — пояснила звезда.

Напомним, Руслана рассказала о выкидыше во время беременности. Также певица призналась, почему пожалела об увеличении губ.