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Руслану не пригласили выступать на финале "Евровидения": назревает скандал

22 апреля 2023 17:03
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Руслану не пригласили выступать на финале "Евровидения": назревает скандал
Украинская певица Руслана Лыжичко, выигравшая "Евровидение" в 2004 году. Фото: Униан
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 22 апреля, певица Руслана Лыжичко опубликовала в своих социальных сетях опросы своих фанатов. Темой стало "Евровидение", на которое украинку не пригласили выступать. Комментаторы возмущены, что их любимица не в списке выступающих.

Об этом сообщает в социальных сетях Руслана Лыжичко.

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"Меня спрашивают, буду ли я стоять на сцене "Евровидения", которое будет происходить от имени Украины и пройдет в Ливерпуле — я этого не знаю", — заявила певица.

Она написала, что пока нет никакого предложения или официального приглашения от организаторов "Евровидения".

"По состоянию на сегодняшний день на главной сцене Евровидения мое выступление не запланировано ни в финале, ни в полуфиналах. Моей командой мне предоставлена информация, взятая из официальных источников. Я жду и смотрю, как будут развиваться события дальше и не даю пока никаких комментариев. От меня, к сожалению, мало что зависит в этой ситуации", — написала Руслана.

В полуфиналах выступят:

  • Мария Яремчук
  • группа The Hardkiss
  • рэп-исполнитель Otoy
  • Алеша
  • Злата Дзюнька

В гранд-финале выступят:

  • группа Kalush
  • Джамала
  • Верка Сердючка
  • Тина Король
  • группа Go A

Руслана добавила, что есть решения, которые она может позволить себе принять сама.

"Когда я ехала в Стамбул на "Евровидение", я ехала за победой в первую очередь для Украины. И теперь считаю правильным посоветоваться именно с Украиной, с украинцами", — обратилась певица к фанатам.

Она написала два варианта для дальнейшего развития действий:

  1. Ждать дальше приглашения на гранд-финал "Евровидения"
  2. Отказаться от предложения выступления на гранд-финале "Евровидения" в случае, если такое все же поступит

В комментариях фанаты возмущены тем, что певицу не позвали с выступлением на "Евровидение".

Руслана
Комментарии от фанатов Русланы Лыжичко. Фото: скриншот из соцсетей певицы
Руслана
Комментарии от фанатов Русланы Лыжичко. Фото: скриншот из соцсетей певицы
Руслана
Комментарии от фанатов Русланы Лыжичко. Фото: скриншот из соцсетей певицы

Напомним, что уже через три недели в английском Ливерпуле пройдет финал песенного конкурса "Евровидение-2023". Пока участники из разных стран готовятся к выступлению, букмекеры принимают ставки поклонников на их результаты.

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