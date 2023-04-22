Руслану не пригласили выступать на финале "Евровидения": назревает скандал
Сегодня, 22 апреля, певица Руслана Лыжичко опубликовала в своих социальных сетях опросы своих фанатов. Темой стало "Евровидение", на которое украинку не пригласили выступать. Комментаторы возмущены, что их любимица не в списке выступающих.
Об этом сообщает в социальных сетях Руслана Лыжичко.
Руслана не будет выступать на Евровидении
"Меня спрашивают, буду ли я стоять на сцене "Евровидения", которое будет происходить от имени Украины и пройдет в Ливерпуле — я этого не знаю", — заявила певица.
Она написала, что пока нет никакого предложения или официального приглашения от организаторов "Евровидения".
"По состоянию на сегодняшний день на главной сцене Евровидения мое выступление не запланировано ни в финале, ни в полуфиналах. Моей командой мне предоставлена информация, взятая из официальных источников. Я жду и смотрю, как будут развиваться события дальше и не даю пока никаких комментариев. От меня, к сожалению, мало что зависит в этой ситуации", — написала Руслана.
В полуфиналах выступят:
- Мария Яремчук
- группа The Hardkiss
- рэп-исполнитель Otoy
- Алеша
- Злата Дзюнька
В гранд-финале выступят:
- группа Kalush
- Джамала
- Верка Сердючка
- Тина Король
- группа Go A
Руслана добавила, что есть решения, которые она может позволить себе принять сама.
"Когда я ехала в Стамбул на "Евровидение", я ехала за победой в первую очередь для Украины. И теперь считаю правильным посоветоваться именно с Украиной, с украинцами", — обратилась певица к фанатам.
Она написала два варианта для дальнейшего развития действий:
- Ждать дальше приглашения на гранд-финал "Евровидения"
- Отказаться от предложения выступления на гранд-финале "Евровидения" в случае, если такое все же поступит
В комментариях фанаты возмущены тем, что певицу не позвали с выступлением на "Евровидение".
Напомним, что уже через три недели в английском Ливерпуле пройдет финал песенного конкурса "Евровидение-2023". Пока участники из разных стран готовятся к выступлению, букмекеры принимают ставки поклонников на их результаты.