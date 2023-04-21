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Чарльз III та Камілла завітають на арену "Євробачення-2023" та зустрінуться з Юлією Саніною

21 квітня 2023 08:29
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Чарльз III та Камілла завітають на арену "Євробачення-2023" та зустрінуться з Юлією Саніною
Король Чарльз III та фронтвумен гурту THE HARDKISS Юлія Саніна. Фото: колаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Через три дні після коронації Чарльза III, 9 травня, в англійському місті Ліверпуль, пройде перший півфінал конкурсу "Євробачення-2023". Британський монарх завітає на музикальну арену трохи раніше.

Про це повідомляє видання BBC з посиланням на Букінгемський палац.

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Чарльз III під час урочистої церемонії ввімкне світло на концертному майданчику, щоб показати, як виглядатиме сцена пісенного конкурсу. Компанію йому складе королева-консорт Камілла. Подія відбудеться 26 квітня на M&S Bank Arena у Ліверпулі.

Окрім презентації сцени, королівська парочка зустрінеться з ведучими шоу та співачкою Мей Мюллер, яка представляє Велику Британію. Тож Чарльз III познайомиться та поспілкується з фронтвумен гурту THE HARDKISS Юлією Саніною. 

Українка стала однією з чотирьох ведучих гранд-фіналу "Євробачення-2023", який відбудеться 13 травня. Разом з легендою "Євробачення" у Великій Британії Гремом Нортоном, відомою британською актрисою та виконавицею Ханною Веддінгхем та телеведучою, співачкою Алішею Діксон фронтвумен  THE HARDKISS проведе 67-й пісенний конкурс "Євробачення-2023" перед 160-мільйонною аудиторією з усього світу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Julia Sanina (@the_hardkiss)

Також ми розповідали, що Саніна та інші артисти виступлять наживо на відкритті першого півфіналу "Євробачення-2023". Також ми писали, що Юлія Саніна показала величезні писанки в Ліверпулі, де пройде "Євробачення-2023".

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