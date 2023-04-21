Яке місце прогнозують букмекери Україні на "Євробаченні-2023": дані з різних джерел

Учасники гурту TVORCHI. Фото: Facebook/hello.tvorchi

Вже за три тижні в англійському Ліверпулі пройде фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2023". Поки учасники з різних країн готуються до виступу, букмекери приймають ставки від шанувальників на їхні результати.

Новини.LIVE розкаже, кому вони пророкують перемогу і які коефіцієнти в українського гурту TVORCHI.

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Прогнози від букмекерів

Всі контори пророкують перше місце представниці Швеції співачці Loreen. Вона вже перемагала на "Євробаченні" 2012 року, яке тоді пройшло в Баку (Азербайджан). На одному з найпопулярніших букмекерських сайтів Smarkets на неї найменший коефіцієнт — 1.75.

Щодо українців, то гурту TVORCHI пророкують третє місце. Їхній коефіцієнт — 9.4. У п’ятірці також представники з Фінляндії, Швеції та Іспанії.

Прогнози букмерів на "Євробачення-2023". Скриншот: smarkets.com

На одному з найбільших бетінг сайті Європи, BET365, коефіцієнти відрізняються не так сильно. У Loreen з її піснею Tattoo коефіцієнт — 1.67. Гурту TVORCHI також на третій сходинці. Рейтинг періодично оновлюється, але поки що в ньому не має значних змін.

Якщо 39-річна Loreen візьме перше місце на конкурсі, фінал якого пройде 13 травня, для Швеції це стане сьомою перемогою в історії конкурсу.

Прогнози букмерів на "Євробачення-2023". Скриншот: eurovisionworld.com

Нижче відео учасників "Євробачення-2023", які за прогнозами букмекерів увійдуть у ТОП-5.

Loreen — Tattoo (Швеція)

Käärijä — Cha Cha Cha (Фінляндія)

TVORCHI — Heart of Steel (Україна)

Blanca Paloma — Eaea (Іспанія)

Alessandra — Queen of Kings (Норвегія)

Нагадаємо, раніше ми писали, що Чарльз III та Камілла завітають на арену "Євробачення-2023" та зустрінуться з фронтвумен гурту THE HARDKISS Юлією Саніною. Також ми розповідали, чи буде родина учасника від України на "Євробаченні-2023", яка живе в Нігерії, дивитися фінал шоу.