Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Руслану не запросили виступати на фіналі Євробачення: назріває скандал arrow

Руслану не запросили виступати на фіналі Євробачення: назріває скандал

22 квітня 2023 17:03
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Руслану не запросили виступати на фіналі Євробачення: назріває скандал
Українська співачка Руслана Лижичко, яка виграла Євробачення в 2004 році. Фото: Уніан
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 22 квітня, співачка Руслана Лижичко опублікувала у своїх соціальних мережах опитування для своїх фанатів. Темою стало Євробачення, на яке українку не запросили виступати. Коментатори обурені, що їхня улюблениця не в списку виступаючих.

Про це повідомляє у соціальних мережах Руслана Лижичко.

Читайте також:

Руслана не виступатиме на Євробаченні

"Мене питають, чи буду я стояти на сцені Євробачення, яке буде відбуватись від імені України і пройде в Ліверпулі — я цього не знаю", — заявила співачка.

Вона написала, що поки не має жодної пропозиції чи офіційного запрошення від організаторів Євробачення.

"Станом на сьогодні на головній сцені Євробачення мій виступ не запланований ні у фіналі, ні у півфіналах. Моєю командою мені надана інформація, що взята з офіційних джерел. Я чекаю і дивлюся, як розвиватимуться події далі і не даю поки жодних коментарів. Від мене, нажаль, мало що залежить в цій ситуації", —

У півфіналах виступатимуть:

  • Марія Яремчук
  • гурт The Hardkiss
  • реп-виконавець Otoy
  • Альоша
  • Злата Дзюнька

У Гранд-фіналі виступатимуть:

  • гурт Kalush
  • Джамала
  • Вірка Сердючка
  • Тіна Кароль
  • гурт Go A

Руслана додала, що є рішення, які вона може дозволити собі прийняти сама.

"Коли я їхала в Стамбул на Євробачення, я їхала за перемогою в першу чергу для України. І тепер вважаю за правильне порадитись саме з Україною, з українцями", — звернулась співачка до фанатів.

Вона написала два варіанти для подальшого розвитку дій:

  • Чекати далі на запрошення на гранд-фінал Євробачення
  • Відмовитися від пропозиції виступу на гранд-фіналі Євробачення у разі, якщо така все ж надійде

В коментарях фанати обурені тим, що співачку не покликали з виступом на Євробачення.

Руслана
Коментарі від фанатів Руслани Лижичко. Фото: скріншот з соцмереж співачки 
Руслана
Коментарі від фанатів Руслани Лижичко. Фото: скріншот з соцмереж співачки 
Руслана
Коментарі від фанатів Руслани Лижичко. Фото: скріншот з соцмереж співачки 

Нагадаємо, що вже за три тижні в англійському Ліверпулі пройде фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2023". Поки учасники з різних країн готуються до виступу, букмекери приймають ставки від шанувальників на їхні результати. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Новина з відео

15:00 Схиляв до інтиму в обмін на кар'єру: Потап зраджував Насті Каменських з молодою красунею?

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB