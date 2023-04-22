Руслану не запросили виступати на фіналі Євробачення: назріває скандал

Українська співачка Руслана Лижичко, яка виграла Євробачення в 2004 році. Фото: Уніан

Сьогодні, 22 квітня, співачка Руслана Лижичко опублікувала у своїх соціальних мережах опитування для своїх фанатів. Темою стало Євробачення, на яке українку не запросили виступати. Коментатори обурені, що їхня улюблениця не в списку виступаючих.

Про це повідомляє у соціальних мережах Руслана Лижичко.

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"Мене питають, чи буду я стояти на сцені Євробачення, яке буде відбуватись від імені України і пройде в Ліверпулі — я цього не знаю", — заявила співачка.

Вона написала, що поки не має жодної пропозиції чи офіційного запрошення від організаторів Євробачення.

"Станом на сьогодні на головній сцені Євробачення мій виступ не запланований ні у фіналі, ні у півфіналах. Моєю командою мені надана інформація, що взята з офіційних джерел. Я чекаю і дивлюся, як розвиватимуться події далі і не даю поки жодних коментарів. Від мене, нажаль, мало що залежить в цій ситуації", —

У півфіналах виступатимуть:

Марія Яремчук

гурт The Hardkiss

реп-виконавець Otoy

Альоша

Злата Дзюнька

У Гранд-фіналі виступатимуть:

гурт Kalush

Джамала

Вірка Сердючка

Тіна Кароль

гурт Go A

Руслана додала, що є рішення, які вона може дозволити собі прийняти сама.

"Коли я їхала в Стамбул на Євробачення, я їхала за перемогою в першу чергу для України. І тепер вважаю за правильне порадитись саме з Україною, з українцями", — звернулась співачка до фанатів.

Вона написала два варіанти для подальшого розвитку дій:

Чекати далі на запрошення на гранд-фінал Євробачення

Відмовитися від пропозиції виступу на гранд-фіналі Євробачення у разі, якщо така все ж надійде

В коментарях фанати обурені тим, що співачку не покликали з виступом на Євробачення.

Коментарі від фанатів Руслани Лижичко. Фото: скріншот з соцмереж співачки

Коментарі від фанатів Руслани Лижичко. Фото: скріншот з соцмереж співачки

Коментарі від фанатів Руслани Лижичко. Фото: скріншот з соцмереж співачки

Нагадаємо, що вже за три тижні в англійському Ліверпулі пройде фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2023". Поки учасники з різних країн готуються до виступу, букмекери приймають ставки від шанувальників на їхні результати.