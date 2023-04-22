Руслану не запросили виступати на фіналі Євробачення: назріває скандал
Сьогодні, 22 квітня, співачка Руслана Лижичко опублікувала у своїх соціальних мережах опитування для своїх фанатів. Темою стало Євробачення, на яке українку не запросили виступати. Коментатори обурені, що їхня улюблениця не в списку виступаючих.
Про це повідомляє у соціальних мережах Руслана Лижичко.
Руслана не виступатиме на Євробаченні
"Мене питають, чи буду я стояти на сцені Євробачення, яке буде відбуватись від імені України і пройде в Ліверпулі — я цього не знаю", — заявила співачка.
Вона написала, що поки не має жодної пропозиції чи офіційного запрошення від організаторів Євробачення.
"Станом на сьогодні на головній сцені Євробачення мій виступ не запланований ні у фіналі, ні у півфіналах. Моєю командою мені надана інформація, що взята з офіційних джерел. Я чекаю і дивлюся, як розвиватимуться події далі і не даю поки жодних коментарів. Від мене, нажаль, мало що залежить в цій ситуації", —
У півфіналах виступатимуть:
- Марія Яремчук
- гурт The Hardkiss
- реп-виконавець Otoy
- Альоша
- Злата Дзюнька
У Гранд-фіналі виступатимуть:
- гурт Kalush
- Джамала
- Вірка Сердючка
- Тіна Кароль
- гурт Go A
Руслана додала, що є рішення, які вона може дозволити собі прийняти сама.
"Коли я їхала в Стамбул на Євробачення, я їхала за перемогою в першу чергу для України. І тепер вважаю за правильне порадитись саме з Україною, з українцями", — звернулась співачка до фанатів.
Вона написала два варіанти для подальшого розвитку дій:
- Чекати далі на запрошення на гранд-фінал Євробачення
- Відмовитися від пропозиції виступу на гранд-фіналі Євробачення у разі, якщо така все ж надійде
В коментарях фанати обурені тим, що співачку не покликали з виступом на Євробачення.
Нагадаємо, що вже за три тижні в англійському Ліверпулі пройде фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2023". Поки учасники з різних країн готуються до виступу, букмекери приймають ставки від шанувальників на їхні результати.