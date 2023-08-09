Сандра Буллок до последнего заботилась о смертельно больном женихе

Актриса Сандра Буллок. Фото: instagram.com/sandra.bullock.official/

Актриса Сандра Буллок ухаживала за своим женихом Брайаном Рэндаллом до его смерти. Сестра актрисы, Гезин Буллок-Прадо, поделилась воспоминаниями о последних моментах пары.

Об этом пишет Page Six.

Читайте также:

Лучшая поддержка

Жених Сандры Буллок умер после трехлетней борьбы с БАС. Сестра актрисы вспомнила, как Буллок заботилась о любимом.

«Я убеждена, что Брайн нашел лучшее место для рыбалки на небесах и уже бросает свою приманку в бурные реки с лососем. БАС — это жестокая болезнь, но есть некоторое утешение в том, что у него была лучшая поддержка в виде моей удивительной сестры и группы медсестер, которых она собрала, которые помогали ей ухаживать за ним в их доме", — сказала Гезин.

Семья Рендалла подтвердила, что 57-летний мужчина скончался после борьбы с болезнью, поражающей нервные клетки спинного и головного мозга.

Сандра Баллок приостановила свою голливудскую карьеру, чтобы заботиться о своем тяжелобольном парне.

Когда актриса вышла на красную дорожку вместе с коллегой Ченнингом Татумом на премьере их фильма "Потерянный город" в марте 2022 года — без Рэндалла рядом — мало кто имел представление о происходящем за кадром.

Считается, что Татум был среди небольшой группы, знавшей, что Рэндалл страдает от жестокой болезни.

С тех пор Буллок видели на публике несколько раз.

Буллок назвала 57-летнего Рэндалла "любовью всей ее жизни". Актриса сообщила, что собирается взять отпуск.

"Я хочу быть дома. Потому что я всегда бежала к следующей цели. Я просто хочу теперь присутствовать и нести ответственность только за одну вещь", — рассказала тогда актриса.

Звезда подтвердила репортеру Трейси Смит, что "Потерянный город" будет ее последним фильмом на какое-то время.

Буллок впервые встретила Рэндалла после того, как наняла его сделать фотографии на вечеринке по случаю дня рождения сына Луи, которому сейчас 13 лет, в 2015 году. Они стали публично парой в октябре того же года на премьере ее фильма "Наш бренд — кризис".

У актрисы не было серьезных отношений после того, как она развелась с изменщиком, бывшим мужем Джесси Джеймсом в 2010 году — в том же году, когда она усыновила Луи.

Напомним, недавно скончалась 25-летняя звезда сериала "Эйфория".

Ранее скончался легендарный эстрадный певец Тони Беннет.