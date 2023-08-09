Сандра Буллок до останнього піклувалася про смертельно хворого нареченого

Акторка Сандра Буллок. Фото: instagram.com/sandra.bullock.official/

Акторка Сандра Буллок доглядала за своїм нареченим Браяном Рендаллом до його смерті. Сестра актриси, Гезін Буллок-Прадо, поділилася спогадами про останні моменти пари.

Про це пише Page Six.

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Найкраща підтримка

Наречений Сандри Буллок помер після трирічної боротьби з БАС. Сестра акторки пригадала, як Буллок піклувалася про коханого.

"Я переконана, що Брайн знайшов найкраще місце для риболовлі на небесах і вже кидає свою приманку в бурхливі річки із лососем. БАС — це жорстока хвороба, але є деяка втіха в тому, що він мав найкращу підтримку у вигляді моєї дивовижної сестри та групи медсестер, яких вона зібрала, які допомагали їй доглядати за ним у їхньому домі", — сказала Гезін.

Родина Рендалла підтвердила, що 57-річний чоловік помер після боротьби з хворобою, яка вражає нервові клітини спинного та головного мозку.

Сандра Баллок призупинила свою голлівудську кар’єру, щоб подбати про свого важкохворого хлопця.

Коли актриса вийшла на червону доріжку разом із колегою Ченнінгом Татумом на прем’єрі їхнього фільму "Загублене місто" в березні 2022 року — без Рендалла поруч — мало хто мав уявлення про те, що відбувається за кадром.

Вважається, що Татум був серед невеликої групи, яка знала, що Рендалл страждає від жорстокої хвороби.

Відтоді Буллок бачили на публіці лише декілька разів.

Буллок назвала 57-річного Рендалла "коханням усього мого життя". Акторка повідомила, що збирається взяти відпустку.

"Я хочу бути вдома. Тому що я завжди бігла до наступної мети. Я просто хочу тепер бути присутньою і відповідальною за одну річ", — розповіла тоді актриса.

Зірка підтвердила репортерові Трейсі Сміт, що "Загублене місто" буде її останнім фільмом на деякий час.

Буллок вперше зустріла Рендалла після того, як найняла його зробити фотографії на вечірці з нагоди дня народження її сина Луї, якому зараз 13 років, у 2015 році. Вони стали публічно парою в жовтні того ж року на прем’єрі її фільму "Наш бренд — криза".

У актриси не було серйозних стосунків після того, як вона розлучилася зі зрадником, колишнім чоловіком Джессі Джеймсом у 2010 році — того ж року, коли вона усиновила Луї.

Нагадаємо, нещодавно померла 25-річна зірка серіалу "Ейфорія".

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