Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Сандра Буллок впервые после смерти возлюбленного попала в объективы папарацци — фото arrow

Сандра Буллок впервые после смерти возлюбленного попала в объективы папарацци — фото

28 октября 2023 10:07
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Сандра Буллок впервые после смерти возлюбленного попала в объективы папарацци — фото
Голливудская актриса Сандра Буллок. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В начале августа в жизни оскароносной американской актрисы Сандры Буллок произошло горе. На 58-м году жизни после продолжительной борьбы с болезнью скончался ее бойфренд, известный фотограф Брайан Рэндалл. Актриса ухаживала за ним и находилась рядом до самого конца.

Только сейчас звезда появилась в объективах папарацци, пишет издание Page Six.

Читайте также:

Сандра Буллок вышла в люди

59-летнюю актрису заметили в Лос-Анджелесе на прогулке со своей дочерью Лейлой и охранником Питером Вейретером. Они были в спокойном настроении и держались за руки во время всей прогулки. В один момент Буллок остановилась, чтобы поговорить с Лейлой, потом наклонилась и поцеловала ее в щеку.

Сандра Буллок
Сандра Буллок с дочерью и телохранителем. Фото: Page Six

Звезда многих фильмов сохранила свой повседневный образ в белой футболке с круглым вырезом, черных брюках, черном поясе, темном пальто и белых кроссовках. У нее был минимальный макияж и дополнила свой образ черной сумкой через плечо, черными очками, золотыми серьгами и золотым ожерельем.

Сандра Буллок
Сандра Буллок с дочерью. Фото: Page Six

Смерть возлюбленного Сандры Буллок

Брайан боролся с боковым амиотрофическим склерозом (БАС) последние три года. Его семья сообщила, что он держал диагноз в тайне от общественности и просил родных об этом не распространяться. Что они и делали до его смерти.

Сандра Буллок
Сандра Буллок и Брайан Рэндалл. Фото: Just Jared

Актриса познакомилась с Брайаном Рэндаллом в 2015 году на вечеринке по случаю дня рождения ее сына Луиса. Сандра наняла мужчину в роли фотографа на празднование. Уже через несколько месяцев они начали встречаться, а в одном из недавних интервью звезда назвала Брайана любовью всей своей жизни.

Пара проживала вместе и воспитывала приемных детей Сандры, 13-летнего Луи и 10-летнюю Лейлу, а также старшую дочь Брайана Скайлар от предыдущих отношений.

Напомним, ранее мы писали, что на Ким Кардашьян напало животное известного дизайнера. Также мы рассказывали, что Жерар Пике провалился во время презентации.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме