Сандра Буллок впервые после смерти возлюбленного попала в объективы папарацци — фото

Голливудская актриса Сандра Буллок. Фото: Google

В начале августа в жизни оскароносной американской актрисы Сандры Буллок произошло горе. На 58-м году жизни после продолжительной борьбы с болезнью скончался ее бойфренд, известный фотограф Брайан Рэндалл. Актриса ухаживала за ним и находилась рядом до самого конца.

Только сейчас звезда появилась в объективах папарацци, пишет издание Page Six.

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59-летнюю актрису заметили в Лос-Анджелесе на прогулке со своей дочерью Лейлой и охранником Питером Вейретером. Они были в спокойном настроении и держались за руки во время всей прогулки. В один момент Буллок остановилась, чтобы поговорить с Лейлой, потом наклонилась и поцеловала ее в щеку.

Сандра Буллок с дочерью и телохранителем. Фото: Page Six

Звезда многих фильмов сохранила свой повседневный образ в белой футболке с круглым вырезом, черных брюках, черном поясе, темном пальто и белых кроссовках. У нее был минимальный макияж и дополнила свой образ черной сумкой через плечо, черными очками, золотыми серьгами и золотым ожерельем.

Сандра Буллок с дочерью. Фото: Page Six

Смерть возлюбленного Сандры Буллок

Брайан боролся с боковым амиотрофическим склерозом (БАС) последние три года. Его семья сообщила, что он держал диагноз в тайне от общественности и просил родных об этом не распространяться. Что они и делали до его смерти.

Сандра Буллок и Брайан Рэндалл. Фото: Just Jared

Актриса познакомилась с Брайаном Рэндаллом в 2015 году на вечеринке по случаю дня рождения ее сына Луиса. Сандра наняла мужчину в роли фотографа на празднование. Уже через несколько месяцев они начали встречаться, а в одном из недавних интервью звезда назвала Брайана любовью всей своей жизни.

Пара проживала вместе и воспитывала приемных детей Сандры, 13-летнего Луи и 10-летнюю Лейлу, а также старшую дочь Брайана Скайлар от предыдущих отношений.

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