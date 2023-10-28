Сандра Буллок впервые после смерти возлюбленного попала в объективы папарацци — фото
В начале августа в жизни оскароносной американской актрисы Сандры Буллок произошло горе. На 58-м году жизни после продолжительной борьбы с болезнью скончался ее бойфренд, известный фотограф Брайан Рэндалл. Актриса ухаживала за ним и находилась рядом до самого конца.
Только сейчас звезда появилась в объективах папарацци, пишет издание Page Six.
Сандра Буллок вышла в люди
59-летнюю актрису заметили в Лос-Анджелесе на прогулке со своей дочерью Лейлой и охранником Питером Вейретером. Они были в спокойном настроении и держались за руки во время всей прогулки. В один момент Буллок остановилась, чтобы поговорить с Лейлой, потом наклонилась и поцеловала ее в щеку.
Звезда многих фильмов сохранила свой повседневный образ в белой футболке с круглым вырезом, черных брюках, черном поясе, темном пальто и белых кроссовках. У нее был минимальный макияж и дополнила свой образ черной сумкой через плечо, черными очками, золотыми серьгами и золотым ожерельем.
Смерть возлюбленного Сандры Буллок
Брайан боролся с боковым амиотрофическим склерозом (БАС) последние три года. Его семья сообщила, что он держал диагноз в тайне от общественности и просил родных об этом не распространяться. Что они и делали до его смерти.
Актриса познакомилась с Брайаном Рэндаллом в 2015 году на вечеринке по случаю дня рождения ее сына Луиса. Сандра наняла мужчину в роли фотографа на празднование. Уже через несколько месяцев они начали встречаться, а в одном из недавних интервью звезда назвала Брайана любовью всей своей жизни.
Пара проживала вместе и воспитывала приемных детей Сандры, 13-летнего Луи и 10-летнюю Лейлу, а также старшую дочь Брайана Скайлар от предыдущих отношений.
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