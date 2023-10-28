Сандра Буллок вперше після смерті коханого потрапила в об'єктиви папараці — фото

Голлівудська акторка Сандра Буллок. Фото: Google

На початку серпня в житті оскароносної американської акторки Сандри Буллок сталося горе. На 58-му році життя після тривалої боротьби з хворобою помер її бойфренд, відомий фотограф Браян Рендалл. Акторка доглядала за ним і була поруч до самого кінця.

Лише зараз зірка з’явилась в об’єктивах папараці, пише видання Page Six.

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59-річну акторку помітили у Лос-Анджелесі на прогулянці зі своєю донькою Лейлою та охоронцем Пітером Вейретером. Вони були у спокійному настрої та трималися за руки протягом усієї прогулянки. В один момент Буллок зупинилася, щоб побалакати з Лейлою, а потім нахилилась й поцілувала її в щоку.

Сандра Буллок з донькою та охоронцем. Фото: Page Six

Зірка багатьох фільмів зберегла свій повсякденний образ у білій футболці з круглим вирізом, чорних штанах, чорному поясі, темному пальті та білих кросівках. Вона мала мінімальний макіяж і доповнила свій образ чорною сумкою через плече, чорними окулярами, золотими сережками та золотим намистом.

Сандра Буллок з донькою. Фото: Page Six

Смерть коханого Сандри Буллок

Браян боровся з бічним аміотрофічним склерозом (БАС) останні три роки. Його родина повідомила, що він тримав діагноз у таємниці від громадськості і просив рідних не розповсюджуватися про це. Що вони й робили до його смерті.

Сандра Буллок та Браян Рендалл. Фото: Just Jared

Акторка познайомилася з Браяном Рендаллом 2015 року на вечірці з нагоди дня народження її сина Луїса. Сандра найняла чоловіка в ролі фотографа на святкування. Вже через кілька місяців вони почали зустрічатися, а в одному з нещодавніх інтерв’ю зірка назвала Браяна коханням усього свого життя.

Пара проживала разом і виховувала прийомних дітей Сандри, 13-річного Луї та 10-річну Лейлу, а також старшу дочку Браяна Скайлар від попередніх стосунків.

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