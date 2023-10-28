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Сандра Буллок вперше після смерті коханого потрапила в об'єктиви папараці — фото

28 жовтня 2023 10:07
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Сандра Буллок вперше після смерті коханого потрапила в об'єктиви папараці — фото
Голлівудська акторка Сандра Буллок. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

На початку серпня в житті оскароносної американської акторки Сандри Буллок сталося горе. На 58-му році життя після тривалої боротьби з хворобою помер її бойфренд, відомий фотограф Браян Рендалл. Акторка доглядала за ним і була поруч до самого кінця.

Лише зараз зірка з’явилась в об’єктивах папараці, пише видання Page Six. 

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59-річну акторку помітили у Лос-Анджелесі на прогулянці зі своєю донькою Лейлою та охоронцем Пітером Вейретером. Вони були у спокійному настрої та трималися за руки протягом усієї прогулянки. В один момент Буллок зупинилася, щоб побалакати з Лейлою, а потім нахилилась й поцілувала її в щоку.

Сандра Буллок
Сандра Буллок з донькою та охоронцем. Фото: Page Six

Зірка багатьох фільмів зберегла свій повсякденний образ у білій футболці з круглим вирізом, чорних штанах, чорному поясі, темному пальті та білих кросівках. Вона мала мінімальний макіяж і доповнила свій образ чорною сумкою через плече, чорними окулярами, золотими сережками та золотим намистом.

Сандра Буллок
Сандра Буллок з донькою. Фото: Page Six

Смерть коханого Сандри Буллок

Браян боровся з бічним аміотрофічним склерозом (БАС) останні три роки. Його родина повідомила, що він тримав діагноз у таємниці від громадськості і просив рідних не розповсюджуватися про це. Що вони й робили до його смерті.

Сандра Буллок
Сандра Буллок та Браян Рендалл. Фото: Just Jared

Акторка познайомилася з Браяном Рендаллом 2015 року на вечірці з нагоди дня народження її сина Луїса. Сандра найняла чоловіка в ролі фотографа на святкування. Вже через кілька місяців вони почали зустрічатися, а в одному з нещодавніх інтерв’ю зірка назвала Браяна коханням усього свого життя.

Пара проживала разом і виховувала прийомних дітей Сандри, 13-річного Луї та 10-річну Лейлу, а також старшу дочку Браяна Скайлар від попередніх стосунків.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Кім Кардаш'ян напала тварина відомого дизайнера. Також ми розповідали, що  Жерар Піке провалився під підлогу під час презентації.

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