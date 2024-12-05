Санта Димопулос после развода ответила, есть ли у нее новый избранник.

Санта Димопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos

Певица Санта Димопулос заговорила о личной жизни. Бывшая солистка "ВиаГры" призналась, свободно ли ее сердце после развода.

Об этом исполнительница рассказала своему Instagram.

Читайте также:

Санта Димопулос о новых отношениях

Певица пообщалась с поклонниками в своем блоге и ответила на вопросы. Так, фаны поинтересовались у Санты, нашла ли она новую любовь после развода со вторым мужем, бизнесменом Игорем Кучеренко.

В ответ на вопрос Димопулос дала понять, что сейчас ее сердце свободно. Певица не ищет вторую половинку, а уверена, что придет свое время.

"В отношениях с собой и с жизнью. Когда с собой хорошо, ты уже узнал себя и знаешь свою ценность, здесь нет места компромиссам. Я не ищу отношений. Когда придет время и правильный человек — все случится", — написала Санта.

Санта Димопулос заговорила об отношениях. Фото: instagram.com/santadimopulos

Напомним, Санта Димопулос и Игорь Кучеренко были вместе почти 11 лет. В этом году пара объявила о разводе. От бизнесмена у певицы есть дочь София. Также у Санты есть сын Даниэль от шоумена Андрея Джеджулы.

Ранее Сергей Жадан резко отреагировал на вопрос о своей бывшей Кристине Соловой.

Также мы писали, что Алина Шаманская пожаловалась, что экс-муж пытается настроить сына против нее.