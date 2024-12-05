Санта Дімопулос після розлучення відповіла, чи є в неї новий обранець — фото

Санта Дімопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos

Співачка Санта Дімопулос заговорила про особисте життя. Колишня солістка "ВіаГри" зізналася, чи вільне її серце після розлучення.

Про це виконавиця розповіла своєму Instagram.

Читайте також:

Санта Дімопулос про нові стосунки

Співачка поспілкувалася із шанувальниками у своєму блозі та відповіла на їхні запитання. Так, фани поцікавилися у Санти, чи знайшла вона нове кохання після розлучення із другим чоловіком, бізнесменом Ігорем Кучеренком.

У відповідь на запитання Дімопулос дала зрозуміти, що зараз її серце вільне. Співачка не шукає другу половинку, а впевнена, що цьому прийде свій час.

"У стосунках із собою та з життям. Коли з собою добре, ти вже пізнав себе і знаєш свою цінність, тут немає місця компромісам. Я не шукаю стосунків. Коли прийде час і правильна людина — все трапиться", — написала Санта.

Санта Дімопулос заговорила про стосунки. Фото: instagram.com/santadimopulos

Нагадаємо, Санта Дімопулос та Ігор Кучеренко були разом майже 11 років. Цього року пара оголосила про розлучення. Від бізнесмена співачка має доньку Софію. Також у Санти є син Даніель від шоумена Андрія Джеджули.

Раніше Сергій Жадан різко відреагував на запитання про свою колишню Христину Соловій.

Також ми писали, що Аліна Шаманська поскаржилася, що ексчоловік намагається налаштувати сина проти неї.