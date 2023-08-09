Санта Димопулос призналась, планирует ли запускать в Украине новые проекты

Бизнесвумен Санта Димопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Певица и бизнесвумен Санта Димопулос рассказала, планирует ли продолжать работу в Украине после войны. Звезда призналась, что хочет возобновить работу одного из своих проектов.

Об этом знаменитость рассказала в своем Instagram.

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По словам Димопулос, она любит родную землю. Санта хочет, чтобы скорее в Украине закончилась война.

Бизнесвумен Санта Димопулос пообщалась с фолловерами о планах. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Бизнесвумен Санта Димопулос пообщалась с фолловерами о планах. Фото: instagram.com/santadimopulos/

"Украина — это моя Родина, это мой дом, место, где хранятся лучшие воспоминания моего детства, становления, роста...Я хочу, чтобы эта проклятая война закончилась как можно скорее. Сейчас мне тяжело вести даже существующие проекты. Один мы перезапускаем очень скоро. Много труда в него вложено", — пишет Димопулос.

Звезда также рассказала, где учится ее 14-летний сын от шоумена Андрея Джеджулы, Даниэль. Парень был в Великобритании, однако сейчас вернулся в семью. Санта хочет больше времени проводить с сыном.

"В Америку не отправляла. Он был месяц в Англии, в летнем лагере на учебе. Мы с ним говорили о boarding school, и решили, что в этом году он останется с нами. Он так хочет и мне так лучше, если честно. Его психолог тоже считает, что так правильно сейчас. Время очень быстротечно и он быстро взрослеет. Осталось не так много, когда у него будет своя жизнь, работа, семья...А я так его люблю и хочу насладиться временем, когда он рядом с семьей ей", — говорит Димопулос.

Санта Димопулос воспитывает сына от шоумена Андрея Джеджулы. Осенью 2015 года певица вышла замуж за бизнесмена Игоря Кучеренко, а в 2019 году родила дочь Софию.

Напомним, Санта Димопулос порадовала обольстительным видео.

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