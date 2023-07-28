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Санта Дімопулос похизувалась розкішним декольте на грецькому курорті

28 липня 2023 15:42
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Санта Дімопулос похизувалась розкішним декольте на грецькому курорті
Співачка Санта Дімопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Ексучасниця гурту "ВІАГра" Санта Дімопулос порадувала прихильників спокусливою фотосесією. Зірка похизувалась стрункою фігурою у купальнику.

Фото артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Співачка та блогерка Санта Дімопулос відпочиває на грецькому курорті Мікени. Красуня влаштувала спокусливу зйомку у рожевому купальнику в басейні.

 

Співачка Санта Дімопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/

 

Співачка Санта Дімопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/

 

Співачка Санта Дімопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/

"Літо — це любов", — прокоментувала допис Дімопулос.

Фоловери були у захваті від фотосесії і засипали зірку компліментами: "Неймовірна", "Богиня", "Це просто космос".

Санта не одноразово ділилася власними тренуваннями зі спортзалу. Зірка приголомшує навантаженням заради стрункої фігури. У минулому Дімопулос була Чемпіонкою світу в категорії фітнес-модель. Тоді зірка розповідала, що все можливо, якщо не переставати намагатися.

Нагадаємо, акторка Сальма Гайєк порадувала прихильників новим відвертим контентом. Зірка подякувала фоловерам за їхню підтримку.

Раніше акторки серіалу "Рятувальники Малібу" Кармен Електра та Дженні Маккарті знялись у рекламі бренду спіднього марки SKIMS. У відвертій промокампанії бренду раніше позувала зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян, яка є його спізасновницею.

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