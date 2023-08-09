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Санта Дімопулос зізналася, чи планує запускати в Україні нові проєкти

9 серпня 2023 10:06
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Санта Дімопулос зізналася, чи планує запускати в Україні нові проєкти
Бізнесвумен Санта Дімопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка та бізнесвумен Санта Дімопулос розповіла, чи планує продовжувати роботу в Україні після війни. Зірка зізналася, що прагне поновити роботу одного зі своїх проєктів.

Про це знаменитість розповіла у своєму Instagram.

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За словами Дімопулос, вона любить рідну землю. Санта хоче, щоб скоріше в Україні заккінчмлася війна.

 

Бізнесвумен Санта Дімопулос поспілкувалася з фоловерами про плани. Фото: instagram.com/santadimopulos/

 

Бізнесвумен Санта Дімопулос поспілкувалася з фоловерами про плани. Фото: instagram.com/santadimopulos/

"Україна — це моя Батьківщина, це мій дім, місце, де зберігаються найкращі спогади мого дитинства, становлення, росту...Я хочу, щоб ця клята війна закінчилася якомога скоріше. Зараз мені важко вести навіть існуючі проєкти. Один ми перезапускаємо дуже скоро. Багато праці в нього вкладено", — пише Дімопулос.

Зірка також розповіла, де зараз навчається її 14-річний син від шоумена Андрія Джеджули, Даніель. Хлопець був у Великій Британії, проте зараз повернувся до родини. Санта хоче більше часу проводити з сином.

"В Америку не відправляла. Він був місяць в Англії, в літньому таборі на навчанні. Ми з ним говорили про boarding school, вирішили, що в цьому році він залишиться з нами. Він так хоче і мені так краще, якщо чесно. Його психолог теж вважає, що так правильно зараз. Час дуже швидкоплинний і він швидко дорослішає. Залишилося не так багато, коли в нього буде своє життя, робота, родина...А я так його люблю і хочу насолодитися часом, коли він поруч з сім'єю", — говорить Дімопулос.

Санта Дімопулос виховує сина від шоумена Андрія Джеджули. Восени 2015 року співачка вийшла заміж за бізнесмена Ігоря Кучеренко, а у 2019 року народила доньку Софію.

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