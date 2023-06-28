"Ідеал жіночності": Санта Дімопулос потішила звабливим відео

Співачка Санта Дімопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Ексучасниця гурту "ВІАГра" Санта Дімопулос порадувала прихильників черговим спокусливим відео. Цього разу зірка позувала на столі та у всій красі демонструвала струнку фігуру у купальнику.

Котентом зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Довгі пошуки реального кохання

Санта проводить чимало часу у тренажерній залі. Зірка не жаліє сил, адже результат виправдовує себе. Особливо, коли йдеться про звабливі фотосесії. Цього разу відео, на якому знялась колишня дружина Андрія Джеджули, прийшлося до смаку її прихильникам.

"Довго шукала реальне кохання", — підписала ролик Дімопулос.

Прихильники ексспівачки були щедрі на компліменти. А дехто назвав Санту "ідеалом жіночності".

Прихильники Санти Дімопулос були щедрими на компліменти. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Зірка нещодавно показала, яка наполеглива праця стоїть за її фото у бікіні.

"Хто не встиг схуднути до літа, той намагається схуднути влітку", — порадила Дімопулос.

Фоловери відзначили, що з фігурою у співачки повний порядок. На що зірка відповіла у коментарях, що має п'ять зайвих кілограмів.

Раніше Дімопулос була Чемпіонкою світу в категорії фітнес-модель. Тоді зірка розповідала, що все можливо, якщо не переставати намагатися.

Нагадаємо, колишній чоловік Санти Дімопулос шоумен Андрій Джеджула виграв суд проти ексдружини Юлії Леус. Ведучий звинувачував матір доньки у брехні та через суд вимагав спростувати наклеп.

Після цього Юлія Леус обурилась поведінкою Андрія Джеджули. Жінка не вважає себе винною у справі та розкритикувала його ставлення до їхньої спільної доньки.