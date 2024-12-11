Ахтему Сеитаблаеву 52 — режиссер обратился с важной просьбой

Ахтем Сеитаблаев. Фото: instagram.com/akhtemseit

Украинский режиссер и актер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев сегодня, 11 декабря, празднует свой день рождения. По случаю праздника звезда кино обратился к своим поклонникам с особой просьбой.

Публикацией режиссер поделился в своем Instagram.

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Сегодня Сеитаблаеву исполнилось 52 года. Как известно, режиссер имеет крымскотатарские корни и заботится о том, чтобы сохранить свое наследие.

В день рождения знаменитость поделился с поклонниками своей мечтой — вернуть Крым, а также построить на материковой Украине крымскотатарскую усадьбу, которая сохранила бы воспоминания и традиции народа.

"В этом году я хочу попросить о чем-то важном.

У каждого из нас есть то, что мы хотим оставить после себя: дом, воспоминания, творческое наследие. Для меня это мечта — вернуть Крым, а взамен — сохранить его на материковой Украине, сохранить нашу культуру, нашу идентичность, наш дом. В этом году хочу посвятить свой день рождения сбору на построение крымскотатарской усадьбы. Это не просто дом — это место, которое будет наполнено историей, языком, традициями, духом Крыма", — поделился Сеитаблаев.

Режиссер попросил поклонников приобщиться к сбору средств, ссылку на которую оставил в своих соцсетях, на построение комплекса и объяснил, почему так важно претворить этот проект в жизнь.

"Особенно во времена войны мы не можем забывать о фундаментальном. Потому что после победы мы вернемся — и должны вернуться не только физически, но и с твердым намерением восстановить то, что является сердцем нашей культуры. Почему это важно? Крым — это больше, чем география. Это тысячи лет традиций, которые сегодня под угрозой. Усадьба — это символ: нашей несокрушимости, нашей любви к Родине, нашей памяти о том, кто мы есть", — написал актер.

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