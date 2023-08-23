Секретарь СНБО Данилов дал совет пропутинскому режиссеру Ларсу фон Триеру

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: Insta/rnbo_ru

Громкое заявление датского кинорежиссера Ларса фон Триера по поводу беспокойства о жизни россиян после передачи Украине истребителей F-16 наделало шума в сети. На него отреагировал и главный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Соответствующая публикация появилась в Twitter (X).

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Совет от Данилова

60-летний чиновник отметил, что война — это не кино, где актеры играют в жизнь и смерть. За каждым живым террористом-россиянином стоит убитый украинец. Данилов напомнил, что Украина живет не в абстракции, а в жестокой реальности, в которой россияне убийцы.

"Простой совет известному режиссеру: представить, что это в его город ежедневно летит российская ракета, это его отца или мать убили, вывезли в Россию его внука, а российский мародер изнасиловал его жену, перед этим сжег его дом. В таком случае абстракция лицемерного "гуманизма" приобретает совсем другие черты — реальную, а не выдуманную жизнь", — написал Данилов.

Что заявил Ларс фон Триер

Режиссер прокомментировал визит президента Украины Владимира Зеленского на авиабазу королевских военно-воздушных сил Дании в Нидерландах и снимки в кабине F-16 вместе с премьер-министром страны Мэтте Фредериксен.

"Господин Зеленский, господин Путин и не в последнюю очередь госпожа Фредериксен (как будто потеряла ум от безумной любви, когда позировала в кабине одной из самых страшных машин-убийц нашего времени и улыбалась от уха до уха): "российские жизни тоже имеют значение!". С лучшими пожеланиями, Ларс", — написал режиссер.

Режиссер Ларс фон Триер. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что российский пропагандистский художественный фильм "Свидетель" о войне в Украине попал в ТОП-10 наихудших лент за всю историю. Также мы рассказывали, что путинист Владимир Соловьев заскулил из-за передачи Украины F-16 и вспомнил о ядерной войне.