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Секретар РНБО Данілов дав пораду пропутінському режисеру Ларсу фон Трієру

23 серпня 2023 12:13
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Секретар РНБО Данілов дав пораду пропутінському режисеру Ларсу фон Трієру
Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: Insta/rnbo_ua
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Гучна заява данського кінорежисера Ларса фон Трієра щодо занепокоєння про життя росіян після передачі Україні винищувачів F-16 наробила галасу в мережі. На неї відреагував і головний секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

Відповідна публікація з’явилась в його Twitter (X).

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Порада від Данілова

60-річний високопосадовець зазначив, що війна — це не кіно, де актори грають у життя та смерть. За кожним живим терористом-росіянином стоїть вбитий українець. Данілов нагадав, що Україна живе не в абстракції, а в жорстокій реальності, в якій росіяни — вбивці.

"Проста порада відомому режисерові: уявити, що це в його місто щоденно летить російська ракета, це його батька чи матір убили, вивезли до Росії його онука, а російський мародер зґвалтував його дружину, перед цим спаливши його дім.  У такому разі абстракція лицемірного "гуманізму" набуває зовсім інших рис — реального, а не видуманого життя", — написав Данілов.

Що заявив Ларс фон Трієр

Режисер прокоментував візит президента України Володимира Зеленського на авіабазу королівських військово-повітряних сил Данії в Нідерландах та знімки в кабіні F-16 разом із прем'єр-міністеркою країни Метте Фредеріксен.

"Пане Зеленський, пане Путін і не в останню чергу пані Фредеріксен (яка наче втратила розум від шаленого кохання, коли позувала у кабіні однієї з найстрашніших машин-убивць нашого часу і усміхалася від вуха до вуха): "російські життя теж мають значення!". З найкращими побажаннями, Ларс", — написав режисер.

Режисер Ларс фон Трієр. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що російський пропагандистський художній фільм "Свідок" про війну в Україні потрапив в ТОП-10 найгірших стрічок за всю історію. Також ми розповідали, що путініст Володимир Соловйов заскиглив через передачу Україні F-16 і згадав про ядерну війну.

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