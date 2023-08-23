Відомий режисер заступився за росіян та засудив плани передачі Україні винищувачів F-16

Президент України Володимир Зеленський в Нідерландах. Фото: Reuters

Данський кінорежисер та сценарист Ларс фон Трієр зробив гучну заяву в соцмережах. 67-річний режисер фільмів "Меланхолія" та "Та, що танцює у темряві" підтримав росіян та висловив своє занепокоєння щодо військової допомоги України.

Про це йдеться у дописі Ларса в Instagram.

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Трієр прокоментував візит президента України Володимира Зеленського на авіабазу королівських військово-повітряних сил Данії в Нідерландах та знімки в кабіні F-16 разом із прем'єр-міністеркою країни Метте Фредеріксен.

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен. Фото: Reuters

"Пане Зеленський, пане Путін і не в останню чергу пані Фредеріксен (яка наче втратила розум від шаленого кохання, коли позувала у кабіні однієї з найстрашніших машин-убивць нашого часу і усміхалася від вуха до вуха): "російські життя теж мають значення!". З найкращими побажаннями, Ларс", — написав режисер.

Вищезгадане гасло режисера, Russian Lives Matter also, дуже нагадує гасло потужного міжнародного антирасистського руху активістів боротьби проти насильства до темношкірого населення Black Lives Matter. Ларс вимкнув коментарі під публікацією.

Режисер Ларс фон Трієр. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що фронтмен гурту "Звери", Роман Білик, який підтримав Україну, "перевзувся": поїхав виступати перед окупантами. Також ми розповідали, що відома українська режисерка Оксана Байрак втекла до Росії та зізналась у любові до Санкт-Петербурга.