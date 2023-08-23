Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Відомий режисер заступився за росіян та засудив плани передачі Україні винищувачів F-16 arrow

Відомий режисер заступився за росіян та засудив плани передачі Україні винищувачів F-16

23 серпня 2023 08:01
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Відомий режисер заступився за росіян та засудив плани передачі Україні винищувачів F-16
Президент України Володимир Зеленський в Нідерландах. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Данський кінорежисер та сценарист Ларс фон Трієр зробив гучну заяву в соцмережах. 67-річний режисер фільмів "Меланхолія" та "Та, що танцює у темряві" підтримав росіян та висловив своє занепокоєння щодо військової допомоги України. 

Про це йдеться у дописі Ларса в Instagram.

Читайте також:

Ще один фанат всього російського

Трієр прокоментував візит президента України Володимира Зеленського на авіабазу королівських військово-повітряних сил Данії в Нідерландах та знімки в кабіні F-16 разом із прем'єр-міністеркою країни Метте Фредеріксен.

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен. Фото: Reuters

"Пане Зеленський, пане Путін і не в останню чергу пані Фредеріксен (яка наче втратила розум від шаленого кохання, коли позувала у кабіні однієї з найстрашніших машин-убивць нашого часу і усміхалася від вуха до вуха): "російські життя теж мають значення!". З найкращими побажаннями, Ларс", — написав режисер.

Вищезгадане гасло режисера, Russian Lives Matter also, дуже нагадує гасло потужного міжнародного антирасистського руху активістів боротьби проти насильства до темношкірого населення Black Lives Matter. Ларс вимкнув коментарі під публікацією.

Режисер Ларс фон Трієр. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що фронтмен гурту "Звери", Роман Білик, який підтримав Україну, "перевзувся": поїхав виступати перед окупантами. Також ми розповідали, що відома українська режисерка Оксана Байрак втекла до Росії та зізналась у любові до Санкт-Петербурга.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

None

Незалежні назавжди: західна зброя, яка допомогла відстояти Україну

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз