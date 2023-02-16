Селена Гомес, Реге Жан Пейд и другие молодые звезды снялись для спецвыпуска Vanity Fair

Американская певица и актриса Селена Гомес

Журнал Vanity Fair представил обложку 29-го голливудского номера. Участие в съемках приняли 12 молодых звезд современного кинематографа.

Над фотосессией работал американский фотограф Стивен Кляйн.

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На страницах глянца появились Селена Гомес, Остин Батлер, Флоренс Пью, Ана де Армас, Джонатан Мэйджорс, Кеке Палмер, Аарон Тейлор-Джонсон, Джулия Гарнер, Реге-Жан Пейдж, Эмма Коррин, Чон Хо Эн и Джереми Аллен Уайт .

Героев своего нового номера редакция называет звездами сегодняшнего и завтрашнего дня.

"Что действительно отличает их, то это их готовность идти на риск, удивляя свою аудиторию и, возможно, даже самих себя своими амбициями", — рассказал главный редактор журнала Радхика Джонс.

Селена Гомес в интервью изданию вспомнила о проблемах, с которыми столкнулась из-за популярности в раннем возрасте.

"Не то чтобы стыжусь своего прошлого, просто я так много работала, чтобы найти свой собственный путь. Я не хочу быть тем, кем я была. Я хочу быть тем, кто я являюсь", — рассказала она.

Гомес добавила, что рада тому, что ее девятилетняя сестра не хочет строить карьеру в сфере шоу-бизнеса.

Напомним, ранее мы писали, что певица Рианна с маленьким сыном и рэпером A$AP Rocky снялась для Vogue. Также мы рассказывали, что модель Бруклин Бекхэм и актриса Никола Пельтц снялись для Vogue в стилистике 1970-х.