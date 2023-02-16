Селена Гомес, Реге-Жан Пейд та інші молоді зірки знялись для спецвипуску Vanity Fair

Американська співачка та акторка Селена Гомес

Журнал Vanity Fair представив обкладинку 29-го голлівудського номера. Участь у зйомках взяли 12 молодих зірок сучасного кінематографу.

Над фотосесією працював американський фотограф Стівен Кляйн.

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На сторінках глянцю з’явилися Селена Гомес, Остін Батлер, Флоренс П'ю, Ана де Армас, Джонатан Мейджорс, Кеке Палмер, Аарон Тейлор-Джонсон, Джулія Гарнер, Реге-Жан Пейдж, Емма Коррін, Чон Хо Ен та Джеремі Аллен Уайт.

Героїв свого нового номера редакція називає зірками сьогоднішнього та завтрашнього дня.

"Що справді відрізняє їх, то це їхня готовність йти на ризик, дивуючи свою аудиторію і, можливо, навіть самих себе своїми амбіціями", — розповів головний редактор журналу Радхіка Джонс.

Селена Гомес в інтерв'ю виданню згадала про проблеми, з якими зіткнулася через популярність у ранньому віці.

"Не те щоб я соромлюся свого минулого, просто я так багато працювала, щоб знайти свій власний шлях. Я не хочу бути тим, ким я була. Я хочу бути тим, хто я є", — розповіла вона.

Гомес додала, що рада тому, що її дев'ятирічна сестра не хоче робити кар'єру у сфері шоу-бізнесу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Ріанна з маленьким сином та репером A$AP Rocky знялась для Vogue. Також ми розповідали, що модель Бруклін Бекхем та акторка Нікола Пельтц знялися для Vogue у стилістиці 1970-х.