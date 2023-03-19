Селена Гомес одела трендовый кожаный тренч от украинского бренда: детали

Актриса Селена Гомес

Известная американская певица и актриса Селена Гомес была замечена на съемках третьего сезона популярного сериала "Убийства в одном здании". 30-летняя звезда выглядела модно и стильно в трендовом кожаном тренче от украинского бренда Olēnich, основанным дизайнером из Одессы Яной Оленич.

В социальных сетях компания Olēnich похвасталась снимками Селены.

Трендовый плащ

Примечательно, что стоимость плаща 596 евро (около 23 тысяч гривен).

Тренч в баклажановом оттенке, изготовленный из экокожи, имеет длину меди и является частью коллекции осень-зима-2022. Пояс в тон плаща подчеркивает талию идеально, а Селена дополнила образ светло-розовой рубашкой и укороченными черными джинсами. На ногах звезды были замечены белые ботинки на высокой платформе от бренда Dr. Martens. Дополнительными аксессуарами стали несколько золотых украшений, которые гармонично дополнили общую картинку.

Представители бренда Olēnich подтвердили, что Селена Гомес носит плащ FW22 во время работы над третьим сезоном сериала "Убийства в одном здании" с Стивом Мартином и Мартином Шортом. Этот образ вызвал много восторженных отзывов в социальных сетях и сделал Olēnich еще более популярным брендом среди звезд и модных икон.

"Селена Гомес носит тренч FW22 во время работы со Стивом Мартином и Мартином Шортом в третьем сезоне сериала "Убийства в одном здании" — оставили в описании представители бренда", — говорится в сообщении.

Напомним, что американская певица и актриса Селена Гомес обогнала звезду реалити-шоу "Семейка Кардашьян" Кайли Дженнер по количеству подписчиков в Instagram и стала самой популярной женщиной в этой соцсети. А теперь стало известно, что артистка берет паузу в пользовании популярными приложениями.