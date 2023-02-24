Селена Гомес покидает соцсети — что стало причиной

Американская актриса и певица Селена Гомес

Буквально на днях американская певица и актриса Селена Гомес обогнала звезду реалити-шоу "Семейка Кардашьян" Кайли Дженнер по количеству подписчиков в Instagram и стать самой популярной женщиной в этой соцсети. А теперь стало известно, что артистка берет паузу в пользовании популярными приложениями.

Об этом сообщает издание Page Six.

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О своих планах на время покинуть социальные сети 30-летняя Селена Гомес объявила в TikTok. Певица сделала это заявление на фоне повторных сплетен о вражде с Кайли Дженнер и моделью Хейли Бибер.

Пользователи соцсетей ждали от Гомес других поводов для сплетен, однако певица решила отдохнуть от соцсетей, объяснив это тем, что она "слишком стара" для интернет-баталий.

"Все это немного глупо, а мне уже тридцать лет", — заявила Гомес, и удалила эфир.

Напомним, ранее мы писали, что Селена Гомес, актеры Остин Батлер, Реге Жан Пейд и другие молодые звезды снялись для спецвыпуска Vanity Fair.