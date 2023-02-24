Селена Гомес покидает соцсети: что стало причиной
Буквально на днях американская певица и актриса Селена Гомес обогнала звезду реалити-шоу "Семейка Кардашьян" Кайли Дженнер по количеству подписчиков в Instagram и стать самой популярной женщиной в этой соцсети. А теперь стало известно, что артистка берет паузу в пользовании популярными приложениями.
Об этом сообщает издание Page Six.
-
"Главное оружие сегодня — это дроны, и с их поставкой в войска есть проблемы" — одесские волонтеры
-
К годовщине российского вторжения: в Польше состоялся марш солидарности с Украиной
-
Зеленский отметил, что для победы в войне нужно единство людей
-
"Все зависит от нас": Зеленский высказался о Крыме
-
В Херсонской области оккупанты ввели круглосуточный комендантский час и продолжают террор: детали
-
США потеряют НАТО, если перестанут поддерживать Украину, — Зеленский
-
Трем знакам зодиака звезды пророчат фантастический март: чего ожидать
-
"Они нам не братья": каким был год войны для одесситов
-
"Сделать это силой невозможно": Зеленский о детях, похищенных рф
-
Скабеева, Голикова, министры и губернаторы: США ввели новые санкции против россии
Подробности
О своих планах на время покинуть социальные сети 30-летняя Селена Гомес объявила в TikTok. Певица сделала это заявление на фоне повторных сплетен о вражде с Кайли Дженнер и моделью Хейли Бибер.
Пользователи соцсетей ждали от Гомес других поводов для сплетен, однако певица решила отдохнуть от соцсетей, объяснив это тем, что она "слишком стара" для интернет-баталий.
"Все это немного глупо, а мне уже тридцать лет", — заявила Гомес, и удалила эфир.
Напомним, ранее мы писали, что Селена Гомес, актеры Остин Батлер, Реге Жан Пейд и другие молодые звезды снялись для спецвыпуска Vanity Fair.