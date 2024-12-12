Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Селена Гомес впервые выходит замуж arrow

Селена Гомес впервые выходит замуж

12 декабря 2024 09:36
Мария Покровская - Редактор
Селена Гомес и Бенни Бланко обручились — фото
Селена Гомес и Бенни Бланко. Фото: instagram.com/selenagomez
Мария Покровская - Редактор

Американская певица Селена Гомес обручилась со своим возлюбленным. Избранник звезды, продюсер Бенни Бланко, сделал ей предложение.

Радостным известием знаменитость поделилась в своем Instagram.

Читайте также:

Селена Гомес и Бенни Бланко обручились

В своем блоге 32-летняя певица опубликовала счастливые кадры, на которых позирует в объятиях своего 36-летнего жениха. Знаменитость не могла сдержать эмоций от радости.

Селена Гомес обручилась
Селена Гомес обручилась. Фото: instagram.com/selenagomez

Бланко решил признаться Селене без лишнего внимания и пафоса, разделив это мгновение только на двоих. Продюсер сделал певице предложение руки и сердца во время романтического пикника в парке.

Селена Гомес объявила о помолвке
Селена Гомес объявила о помолвке. Фото: instagram.com/selenagomez

Звезда ответила "Да" своему избраннику и похвасталась роскошным обручальным кольцом с огромным бриллиантом посередине и россыпью более мелких камней.

"Вечность начинается сейчас...", — символически подписала фото с помолвки Гомес.

Обручальное кольцо Селены Гомес
Обручальное кольцо Селены Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez

В комментариях под публикацией Селена поздравили ее поклонники, а также звездные друзья.

"Дорогая! Приветствую тебя!" (Дженнифер Энистон).

"Да! Я буду твоей цветочницей!" (Тейлор Свифт).

"Поздравляю тебя, крошка!" (Сьюки Уотерхаус).

Напомним, Селена Гомес и Бенни Бланко начали встречаться в июле 2023 года и некоторое время скрывали свои отношения от публики. До своего романа влюбленные были друзьями более 10 лет — Бланко даже помогал Гомес с песней "I Can't Get Enough" в 2019 году.

Ранее известная украинская певица обручилась со своим избранником.

Также солистка группы KAZKA объяснила, почему откладывает свадьбу со своим женихом.

брак свадьба Селена Гомес зарубежные звезды любовь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:09 Проверка ФЛП по-новому — к чему готовиться предпринимателям

11:07 К протестам в Тбилиси присоединились госслужащие — какие причины

11:00 Выплаты ООН в декабре — где доступна помощь в 3,6 тыс. грн

10:58 В Одессе придумали, как обеспечить ВСУ всем необходимым

10:51 Выделите средства военным — фоторепортаж акции "Деньги на ВСУ"

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

10:29 Зарплаты на юге — кто в Одессе и Николаеве зарабатывает больше

10:14 На Львовщине суд наказал мужчину за незаконную вырубку деревьев

10:11 Зеленский обратился к бойцам в День Сухопутных войск — видео

09:59 Отключения света в Одессе — графики и ремонтные работы на четверг

09:45 На КПП скопились десятки машин — очереди на границе Украины

11:09 Проверка ФЛП по-новому — к чему готовиться предпринимателям

11:07 К протестам в Тбилиси присоединились госслужащие — какие причины

11:00 Выплаты ООН в декабре — где доступна помощь в 3,6 тыс. грн

10:58 В Одессе придумали, как обеспечить ВСУ всем необходимым

10:51 Выделите средства военным — фоторепортаж акции "Деньги на ВСУ"

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

10:29 Зарплаты на юге — кто в Одессе и Николаеве зарабатывает больше

10:14 На Львовщине суд наказал мужчину за незаконную вырубку деревьев

10:11 Зеленский обратился к бойцам в День Сухопутных войск — видео

09:59 Отключения света в Одессе — графики и ремонтные работы на четверг

09:45 На КПП скопились десятки машин — очереди на границе Украины

06:40 В Украине новые цены на чермет — сколько стоит лом в декабре

Эксклюзив

06:37 Отсрочка от мобилизации — кто и как может получить сегодня

11 декабря 2024
Эксклюзив

19:34 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

15:27 Средняя зарплата в Украине 530 долларов — хватает ли одесситам

11:30 Цены на пшеницу — сколько стоят зерновые в Украине

06:40 Цены снова растут — сколько стоит 1 г золота в декабре

10 декабря 2024

06:40 Как заработать на ломе в Украине — цены за 1 кг латуни в декабре

5 декабря 2024

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

Text

08:00 Когда отменят графики отключений — эфир Ранок.LIVE

Text

07:51 Гетманцев рассказал, когда легализуют криптовалюту в Украине

Text

01:51 Гетманцев заявил, что изменений курсообразования пока не будет

11 декабря 2024
Text

17:55 Зеленский экстренно вызвал Сырского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:03 Военный эксперт резко высказался по поводу мобилизации 18-летних

Text

13:44 Дикий назвал город, которому грозит повторная оккупация

Text

13:23 Военный аналитик объяснил, как Запорожье готовится к обороне

Text

13:00 Трамп об окончании войны и заявление Зеленского — эфир День.LIVE

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

Text

12:36 Протесты в Грузии — власти усиливают репрессии против митингующих

Text

09:54 Дикий объяснил к чему готовится РФ и почему не форсирует Днепр

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника