Селена Гомес и Бенни Бланко обручились — фото

Селена Гомес впервые выходит замуж
Американская певица Селена Гомес обручилась со своим возлюбленным. Избранник звезды, продюсер Бенни Бланко, сделал ей предложение.
Радостным известием знаменитость поделилась в своем Instagram.
Селена Гомес и Бенни Бланко обручились
В своем блоге 32-летняя певица опубликовала счастливые кадры, на которых позирует в объятиях своего 36-летнего жениха. Знаменитость не могла сдержать эмоций от радости.
Бланко решил признаться Селене без лишнего внимания и пафоса, разделив это мгновение только на двоих. Продюсер сделал певице предложение руки и сердца во время романтического пикника в парке.
Звезда ответила "Да" своему избраннику и похвасталась роскошным обручальным кольцом с огромным бриллиантом посередине и россыпью более мелких камней.
"Вечность начинается сейчас...", — символически подписала фото с помолвки Гомес.
В комментариях под публикацией Селена поздравили ее поклонники, а также звездные друзья.
"Дорогая! Приветствую тебя!" (Дженнифер Энистон).
"Да! Я буду твоей цветочницей!" (Тейлор Свифт).
"Поздравляю тебя, крошка!" (Сьюки Уотерхаус).
Напомним, Селена Гомес и Бенни Бланко начали встречаться в июле 2023 года и некоторое время скрывали свои отношения от публики. До своего романа влюбленные были друзьями более 10 лет — Бланко даже помогал Гомес с песней "I Can't Get Enough" в 2019 году.
Ранее известная украинская певица обручилась со своим избранником.
Также солистка группы KAZKA объяснила, почему откладывает свадьбу со своим женихом.
Читайте Новини.LIVE!