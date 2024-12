Селена Гомес и Бенни Бланко обручились — фото

Селена Гомес и Бенни Бланко. Фото: instagram.com/selenagomez

Американская певица Селена Гомес обручилась со своим возлюбленным. Избранник звезды, продюсер Бенни Бланко, сделал ей предложение.

Радостным известием знаменитость поделилась в своем Instagram.

Читайте также:

Селена Гомес и Бенни Бланко обручились

В своем блоге 32-летняя певица опубликовала счастливые кадры, на которых позирует в объятиях своего 36-летнего жениха. Знаменитость не могла сдержать эмоций от радости.

Селена Гомес обручилась. Фото: instagram.com/selenagomez

Бланко решил признаться Селене без лишнего внимания и пафоса, разделив это мгновение только на двоих. Продюсер сделал певице предложение руки и сердца во время романтического пикника в парке.

Селена Гомес объявила о помолвке. Фото: instagram.com/selenagomez

Звезда ответила "Да" своему избраннику и похвасталась роскошным обручальным кольцом с огромным бриллиантом посередине и россыпью более мелких камней.

"Вечность начинается сейчас...", — символически подписала фото с помолвки Гомес.

Обручальное кольцо Селены Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez

В комментариях под публикацией Селена поздравили ее поклонники, а также звездные друзья.

"Дорогая! Приветствую тебя!" (Дженнифер Энистон).

"Да! Я буду твоей цветочницей!" (Тейлор Свифт).

"Поздравляю тебя, крошка!" (Сьюки Уотерхаус).

Напомним, Селена Гомес и Бенни Бланко начали встречаться в июле 2023 года и некоторое время скрывали свои отношения от публики. До своего романа влюбленные были друзьями более 10 лет — Бланко даже помогал Гомес с песней "I Can't Get Enough" в 2019 году.

Ранее известная украинская певица обручилась со своим избранником.

Также солистка группы KAZKA объяснила, почему откладывает свадьбу со своим женихом.