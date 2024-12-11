Співачка Христина Христонько вперше виходить заміж — фото

Відома українська співачка вперше виходить заміж — фото
Українська співачка Христина Христонько вперше виходить заміж. Обранець артистки із розмахом освідчився їй.
Кадрами із важливої події виконавиця поділилася в Instagram.
Христина Христонько заручилася з коханим
Співачка отримала особливу пропозицію ще 8 грудня, але декілька днів вирішила залишити у таємниці радісну звістку. Проте через декілька днів у своєму блогу Христина все ж поділилася щасливими кадрами із коханим.
Обранець 24-річної виконавиці, блогер Ігор Розум'як, вирішив зробити цей день особливим. Чоловік запросив кохану до затишного ресторану під час відпочинку у Буковелі.
Блогер став перед коханою на одне коліно, тримаючи в руках золоту обручку від Tiffany&Co з чималим камінцем та величезний букет червоних троянд.
Христина відповіла "Так" обранцеві та не змогла стримати сліз щастя.
Раніше єдина донька Майкла Джексона заручилася зі своїм обранцем.
Також зірка "Кварталу 95" вперше показав свою дружину, з якою таємно одружився.
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