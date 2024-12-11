Співачка Христина Христонько вперше виходить заміж — фото

Христина Христонько з нареченим. Фото: instagram.com/_kristonko_

Українська співачка Христина Христонько вперше виходить заміж. Обранець артистки із розмахом освідчився їй.

Кадрами із важливої події виконавиця поділилася в Instagram.

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Співачка отримала особливу пропозицію ще 8 грудня, але декілька днів вирішила залишити у таємниці радісну звістку. Проте через декілька днів у своєму блогу Христина все ж поділилася щасливими кадрами із коханим.

Христина Христонько виходить заміж. Фото: instagram.com/_kristonko_

Обранець 24-річної виконавиці, блогер Ігор Розум'як, вирішив зробити цей день особливим. Чоловік запросив кохану до затишного ресторану під час відпочинку у Буковелі.

Наречений Христини Христонько освідчився їй. Фото: instagram.com/_kristonko_

Блогер став перед коханою на одне коліно, тримаючи в руках золоту обручку від Tiffany&Co з чималим камінцем та величезний букет червоних троянд.

Ігор Розум'як освідчився Христині Христонько. Фото: instagram.com/_kristonko_

Обручка Христини Христонько. Фото: instagram.com/_kristonko_

Христина відповіла "Так" обранцеві та не змогла стримати сліз щастя.

Христина Христонько та Ігор Розум'як. Фото: instagram.com/_kristonko_

Раніше єдина донька Майкла Джексона заручилася зі своїм обранцем.

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