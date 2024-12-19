Селин Дион показала праздничный образ

Канадская певица Селин Дион. Фото: Instagram/celinedion

Тяжелобольная Селин Дион поделилась с поклонниками архивными кадрами. Поклонники предположили, что звезда намекает на возвращение на сцену.

Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

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Селин Дион в "каблуках-фениксах"

На опубликованных кадрах певица показалась в праздничном образе рядом с украшенной елкой. Дион соединила необычные каблуки в форме птицы феникса с мерцающим красным платьем.

Подписчики восхищаются ее стилем и красотой. Некоторые преданные поклонники поняли, что фото действительно архивное, ведь певица опубликовала его в 2019 году. Пользователи соцсетей предположили, что этим фото звезда намекает на возвращение на сцену в 2025 году.

Селин Дион возле елки. Фото: Instagram/celinedion

Необычная пара обуви создана канадской сценографкой Кейтлин Доэрти по заказу Scotiabank Arena. Каблуки называются "Courage" в честь одноименного студийного альбома Дион, вышедшего в 2019 году.

Напомним, что в этом году бизес-вумен Ким Кардашьян не планирует устраивать громкую вечеринку на праздники. Также одна из горничных устроила пьяный дебош на рождественском корпоративе.