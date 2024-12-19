Селін Діон показала святковий образ

Канадська співачка Селін Діон. Фото: Instagram/celinedion

Важкохвора Селін Діон поділилася із шанувальниками архівними кадрами. Шанувальники припустили, що зірка натякає на повернення на сцену.

Фото артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Селін Діон у "підборах-феніксах"

На опублікованих кадрах співачка показалася в святковому образі поруч з прикрашеною ялинкою. Діон поєднала незвичні підбори у формі птаха фенікса з мерехтливою червоною сукнею.

Підписники захоплюються її стилем та красою. Деякі віддані шанувальники зрозуміли, що фото насправді архівне, адже співачка опублікувала його у 2019 році. Користувачі соцмереж припустили, що цим фото зірка натякає на повернення на сцену в 2025 році.

Селін Діон біля ялинки. Фото: Instagram/celinedion

Незвична пара взуття створена канадською сценографкою Кейтлін Доерті на замовлення Scotiabank Arena. Підбори мають назву "Courage" на честь однойменного студійного альбому Діон, що вийшов у 2019 році.

Нагадаємо, що цього року бізнесвумен Кім Кардаш'ян не планує влаштовувати гучну вечірку на свята. Також одна з покоївок влаштувала п'яний дебош на різдвяному корпоративі.