Семен Слепаков высмеял одиозного певца из РФ Shamanа

Семен Слепаков поет песню. Фото: скриншот

Российский комик Семен Слепаков, проживающий в Израиле, 7 ноября во время YouTube-трансляции с российским ведущим Михаилом Шацем, проживающим в этой же стране, исполнил высмеявшую одиозного российского певца Ярослава Дронова (псведоним — Shaman) песню "Не русский". Трансляция была частью благотворительного онлайн-марафона в поддержку израильтян, пострадавших от террористов ХАМАС.

Об этом сообщают соцсети.

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В песне российский комик-оппозиционер спел о своем переезде в Израиль, а также предположил, что композиция станет хитом на стриминговой платформе Spotify.

"Не русский – вместо хлеба маца, не русский – скажем прямо, еврей", — поет он.

В конце Слепаков спел припев песни "Хава нагила".

Отмечается, что название песни является противоположностью пропагандистской песни Дронова "Я русский".

Отметим, что Семен Слепаков осудил вторжение в Украину и действия кремлевского режима. В апреле прошлого года он покинул страну-террористку, и переехал в Израиль.

Напомним, что ранее Семену Слепакову из-за его антикремлевского творчества угрожал главарь чеченских террористов "Ахмат" Рамзан Кадыров. О своей антипутинской позиции также заявил и солист группы Little Big Илья Прусикин, которая с началом войны перебралась в Израиль.