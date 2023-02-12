Рамзан Кадиров публічно принизив гумориста Семена Слєпакова

Російський гуморист Семен Слєпаков не підтримав криваву політику кремля

Деякі російські знаменитості відкрито не підтримали криваву політику кремля. Серед них і гуморист, у минулому капітан команди КВК "Збірна П'ятигорська", продюсер і головний автор шоу "Наша Russia", резидент Comedy club Семен Слєпаков. Він покинув територію рф.

У своєму Telegam каналі глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров написав Слєпакову великий вірш-приниження.

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Так би мовити "твір" ватажка терористів складається з десяти невеликих чотиривіршів. Його авторство Кадиров не уточнив. У сатирическо-уїдливій формі шанувальник путіна принижує Слєпакова, жартівливо порівнюючи того з Бродським, Єсеніним, Пушкіним та іншими російськими поетами.

"Він тут нещодавно, нацистам на догоду збацав про "руську маму" народу. От і впізнали всі матері відразу — хто тут поет, хто — безсоромна мерзота. Нудно мені тут розбирати ці вірші. Був популярний хохмач, та й вийшов. Мода пішла в хамів, що зажерлися, — хором годувальницю колишню хаяти! Ну нічого! Ми всі самі подужаємо… Є ще "Пушкіни" у надрах росії, що про героїв баталій жорстоких славні пісні залишать нащадкам", — обурюється Кадиров.

Далі засуджується "відсутність" у Слєпакова почуття "патріотизму" та його зневажливі висловлювання на адресу країни-терориста.

"Ні, ти не бійся, не нервуй, Семо. Я на Кавказі, ти десь "вдома". Запалюй, хайпоїд, на зрадницькій ниві. Думаєш, люблять таких у Тель-Авіві?" — такими рядками завершує публічну "порку" Кадиров.

Путіністи вимагають позбавити Семена Слєпакова російського громадянства через сатиричну колискову, присвячену безславно загиблим на війні окупантам. Артист буквально вклав у рядки пісні всю пропаганду, котра щодня лунає з телеекранів рф.

У росії на Семена Слєпакова попросили завести кримінальну справу про дискредитацію місцевої армії. Відповідне прохання до голови слідчого комітету рф направив фонд захисту національної історичної спадщини.

Гуморист виїхав з країни та живе з батьками в Ізраїлі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що міністерство юстиції рф включило до реєстру іноземних агентів російську співачку Земфіру. Компанію їй склали політики, журналісти та ЛГБТ-активісти. Також ми розповідали, що польська акторка Барбара Брильська порадила уродженці Дніпра, російській акторці Лії Ахеджаковій виїжджати з рф.