Семен Слєпаков висміяв одіозного співака з РФ Shamanа

Семен Слєпаков співає пісню. Фото: скріншот

Російський комік Семен Слєпаков, який проживає в Ізраїлі, 7 листопада під час YouTube-трансляції з російським ведучим Михайлом Шацем, який проживає в цій же країні, виконав висміяв одіозного російського співака Ярослава Дронова (на псевдо Shaman) пісню "Не русский". Трансляція була частиною благодійного онлайн-марафону на підтримку ізраїльтян, які постраждали від терористів ХАМАС.

Про це повідомляють соцмережі.

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У пісні російський комік-опозиціонер заспівав про свій переїзд до Ізраїлю, а також припустив, що композиція стане хітом на стрімінговій платформі Spotify.

"Не русский — вместо хлеба маца, не русский — скажем прямо, еврей", — співає він.

Наприкінці Слєпаков заспівав приспів пісні "Хава нагила".

Зазначається, що назва пісні є протилежністю пропагандистської пісні Дронова "Я русский".

Зазначимо, що Семен Слєпаков засудив вторгнення в Україну та дії кремлівського режиму. У квітні минулого року він покинув країну-терористку та переїхав до Ізраїлю.

Нагадаємо, що раніше Семену Слєпакову через його антикремлівську творчість погрожував ватажок чеченських терористів "Ахмат" Рамзан Кадиров. Про свою антипутінську позицію також заявив і соліст гурту Little Big Ілля Прусікін, який з початком війни перебрався до Ізраїлю.