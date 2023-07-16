Семилетняя дочь Илоны Гвоздевой устроила ей пляжную фотосессию
Танцовщица Илона Гвоздева отдыхает с детьми на турецком корорте. Звезда, после того, как ее дочь перенесла ротавирус, решила не заходить в воду, а нежиться на солнышке на берегу.
Импровизированной фотосессией танцовщица поделилась в своем Instagram.
Юный талант
На фото, опубликованных Гвоздевой, она позирует на пляже в купальнике. Звезда призналась, что автор фотосессии ее семилетняя дочь.
"Я глазами моей дочери…Какое фото вам больше всего нравится", — спросила подписчиков звезда.
Фоловеры засыпали Илону комплиментами и отметили способности фотографа у ее дочери.
Ранее хореограф Илона Гвоздева рассказала о проблемах в своей семье. Украинская танцовщица призналась в том, что ее маленькая дочь заболела ротавирусом после купания в море, и рассказала о том, как она не смогла ее уберечь.
Напомним, Илона Гвоздева призналась, что война нанесла невероятную психологическую травму детям. Хореограф поделилась переменами, произошедшими с ее дочерью.