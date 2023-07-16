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Семилетняя дочь Илоны Гвоздевой устроила ей пляжную фотосессию

16 июля 2023 14:46
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Семилетняя дочь Илоны Гвоздевой устроила ей пляжную фотосессию
Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Танцовщица Илона Гвоздева отдыхает с детьми на турецком корорте. Звезда, после того, как ее дочь перенесла ротавирус, решила не заходить в воду, а нежиться на солнышке на берегу.

Импровизированной фотосессией танцовщица поделилась в своем Instagram.

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На фото, опубликованных Гвоздевой, она позирует на пляже в купальнике. Звезда призналась, что автор фотосессии ее семилетняя дочь.

 

Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

 

Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

 

Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

"Я глазами моей дочери…Какое фото вам больше всего нравится", — спросила подписчиков звезда.

Фоловеры засыпали Илону комплиментами и отметили способности фотографа у ее дочери.

Ранее хореограф Илона Гвоздева рассказала о проблемах в своей семье. Украинская танцовщица призналась в том, что ее маленькая дочь заболела ротавирусом после купания в море, и рассказала о том, как она не смогла ее уберечь.

Напомним, Илона Гвоздева призналась, что война нанесла невероятную психологическую травму детям. Хореограф поделилась переменами, произошедшими с ее дочерью.

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