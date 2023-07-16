Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Семирічна донька Ілони Гвоздьової влаштувала їй пляжну фотосесію arrow

Семирічна донька Ілони Гвоздьової влаштувала їй пляжну фотосесію

16 липня 2023 14:46
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Семирічна донька Ілони Гвоздьової влаштувала їй пляжну фотосесію
Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Танцівниця Ілона Гвоздьова відпочиває з дітьми на турецькому корорті. Зірка, після того як її донька перенесла ротавірус, вирішила на заходити у воду, а ніжитися на сонечку на березі.

Імпровізованою фотосесію танцівниця поділилася у своєму Instagram.

Читайте також:

Юний талант

На фото, які запостила Гвоздьова, вона позує на пляжі у купальнику. Зірка зізналася, що автор фотосесії — її семирічна дочка.

 

Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

 

Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

 

Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

"Я очима моєї доньки…Яке фото вам більш всього подобається?" — запитала підписників зірка.

Фоловери засипали Ілону компліментами та відзначили здібності фотографа у її доньки.

Раніше хореографиня Ілона Гвоздьова розповіла про проблеми в своїй сім’ї. Українська танцівниця зізналася в тому, що її маленька дочка захворіла на ротавірус після купання в морі, та розповіла про те, як вона не змогла її вберегти. 

Нагадаємо, Ілона Гвоздьова зізналася, що війна завдала неймовірної психологічної травми дітям. Хореографиня поділилася змінами, які сталися з її дочкою.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Фонд MK Foundation передав прикордонникам мінівени та машини швидкої допомоги

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз