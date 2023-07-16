Семирічна донька Ілони Гвоздьової влаштувала їй пляжну фотосесію

Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Танцівниця Ілона Гвоздьова відпочиває з дітьми на турецькому корорті. Зірка, після того як її донька перенесла ротавірус, вирішила на заходити у воду, а ніжитися на сонечку на березі.

Імпровізованою фотосесію танцівниця поділилася у своєму Instagram.

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На фото, які запостила Гвоздьова, вона позує на пляжі у купальнику. Зірка зізналася, що автор фотосесії — її семирічна дочка.

Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

"Я очима моєї доньки…Яке фото вам більш всього подобається?" — запитала підписників зірка.

Фоловери засипали Ілону компліментами та відзначили здібності фотографа у її доньки.

Раніше хореографиня Ілона Гвоздьова розповіла про проблеми в своїй сім’ї. Українська танцівниця зізналася в тому, що її маленька дочка захворіла на ротавірус після купання в морі, та розповіла про те, як вона не змогла її вберегти.

Нагадаємо, Ілона Гвоздьова зізналася, що війна завдала неймовірної психологічної травми дітям. Хореографиня поділилася змінами, які сталися з її дочкою.