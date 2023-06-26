Війна в Україні: Ілона Гвоздьова розповіла, як війна змінила її маленьку доньку

Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Танцівниця Ілона Гвоздьова зізналася, що війна нанесла неймовірну психологічну травму дітям. Хореографиня поділилася змінам, які сталися з її дочкою.

Про це Гвоздьова повідомила у своєму Instagram.

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Хореогарфиня показала, фото на якому її дочка займається гімнастикою. Переможниця "Танців з зірками" розповіла, що діти ніколи не забуть те що зараз відбувається у їхній країні.

Донька танцівниці Ілони Гвоздьової. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

"Дивлюсь ці фото і сльози на очах навертаються. Після останньої гучної ночі в Києві моя донька знов стала боятися всього, почувши тривогу, біжить поперед мене ховатися в укриття, руки і голос тремтить і моє серце просто крається від безсилля! Вночі живемо як кроти, а вдень намагаємось надолужити життя і встигнути бути щасливими в цей день! Наче спішимо жити, бо завтра може не настати! Я вже вигадувала все: ігри, смаколики, відволікаючі бесіди, маленькі подорожі, подарунки та на жаль наші діти назавжди тепер будуть дітьми війни!", — поділилася хореограф.

Ілона Гвоздьова вже багато років років заміжня за бізнесменом Іваном Хом'ячуком. У пари двоє дітей – дочка Валерія та син Домінік.

Українська танцівниця та переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова поділилася сумною новиною. Відома танцівниця розповіла про те, як дев’ять років тому в неї не стало батька та брата, та показала кадри зі своїми близькими людьми.

Нагадаємо, Ілона Гвоздьова показала, як вона займається спортом. Популярна танцівниця показала дієві вправи в домашніх умовах та розповіла, що потрібно робити, щоб тримати себе у формі.