Ілона Гвоздьова повідомила про хворобу своєї доньки з її вини – не вгледіла

Українська танцівниця Ілона Гвоздьова під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відома українська танцівниця та хореографиня Ілона Гвоздьова розповіла про проблеми в своїй сім’ї. Українська танцівниця зізналася в тому, що її маленька дочка захворіла на ротавірус після купання в морі, та розповіла про те, як вона не змогла її вберегти.

Відповідну публікацію Ілона Гвоздьова розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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Українська танцівниця розповіла про те, як в її доньки з’явилася температура та нудота, а також вона постійно ходить до вбиральні. Ілона зазначила, що її донька захворіла на ротавірус, через що вона має погане самопочуття.

"Ще вчора бігала, сміялася і купалася в морі, а сьогодні температура, нудота і постійний візит в WC. Начебто і слідкувала за гігієною, але від ротавірусу не вберегла. Відчуваю себе жахливо, бо залишився тиждень до повернення додому, і його ми мусимо провести вдома! Сподіваюсь, до лікарні не дійде!" — написала Ілона Гвоздьова.

Численні підписники української танцівниці не змогли промовчати та почали висловлюватися про нову публікацію Ілони Гвоздьової. Люди почали писати багато порад та рекомендацій, залишаючи свої коментарі під публікацією.

Ілона, не мучте дитину і не псуйте собі відпочинок, поїдьте прокапайте малу, через декілька годин буде бігати. Кров очиститься від токсинів, і дитина на очах одужає. Але ніяких басейнів більше

Дивлячись на свій досвід, краще прокапати дитину. Їй через пару годин стане краще. Розумію, що не хочеться, але повірте, їй стане легше, і вам як мамі теж

Від рвоти та нудоти допомагає глюкоза. Можна спробувати зробити розчин із цукром. Ми зупинили дуже швидко глюкозою з ампули. Скорішого Вам одужання!

Коментарі зі сторінки Ілони Гвоздьової. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Ілони Гвоздьової. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська танцівниця Ілона Гвоздьова розповіла, як війна вплинула на її доньку.

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