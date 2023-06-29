Alyona Alyona показала, как россияне уничтожили кафе в Краматорске – ужасные кадры

Украинская рэп-артистка Alyona Alyona во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская рэп- и хип-хоп-исполнительница, автор песен Alyona Alyona показала очередное преступление российской армии. Популярная артистка показала, как россияне попали ракетой по местному кафе в Краматорске, в результате чего несколько жертв и пострадавших среди мирных жителей.

Соответствующие кадры Alyona Alyona разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

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Российская армия продолжает уничтожать украинскую землю и мирных жителей страны ракетами, дронами и другим вооружением. В частности, недавно россияне запустили ракетой по местному кафе в Краматорске, где находились многие люди. В результате удара несколько жертв и пострадавших.

Украинская рэп-артистка решила осветить эту атаку, показав ужасающие кадры российского преступления. На видео видно, как спасатели расчищают завалы и пытаются найти тех, кто нуждается в помощи.

"Очередное преступление россии против мирного населения Украины. Вчера вечером враг ударил по местному кафе в Краматорске, где было большое скопление людей. Среди погибших есть дети. Спасательные работы продолжаются. Вечная память всем погибшим. upd — По состоянию на утро 28.06 — 9 погибших, 60 раненых. Распространяйте это видео, пусть весь мир увидит последствия российской агрессии!", — написала Alyona Alyona.

Пользователи сети, которые увидели эти кадры, просто не смогли проигнорировать их, поэтому начали высказываться об очередной атаке россиян. Люди в гневе стали говорить о том, как российские войска уничтожают украинцев, и оставлять свои комментарии под публикацией Alyona Alyona.

Что же они творят, бедные мы, берегите себя, люди

Будем откровенны…ну, это же наводка…!!? Это коллаборанты координируют… нет?

Зло должно быть уничтожено

Р*шисты, чтобы вы провалились под землю все до единой гниды

Комментарии со страницы Alyona Alyona. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Alyona Alyona. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Alyona Alyona. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona подняла тему травли в обществе.

Ранее мы рассказывали, что украинская артистка Alyona Alyona показала архивную фотографию со своим отцом.

Также мы сообщали о том, что рэп- и хип-хоп-артистка Alyona Alyona рассказала о том, какое отношение сейчас украинцы имеют к русскоязычным.