Alyona Alyona показала, як росіяни знищили кафе у Краматорську – жахливі кадри

Українська реп-артистка Alyona Alyona під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Відома українська реп- та хіп-хоп-виконавиця, авторка пісень Alyona Alyona показала черговий злочин російської армії. Популярна артистка показала, як росіяни поцілили ракетою по місцевому кафе в Краматорську, в результаті чого є декілька жертв та постраждалих серед мирних жителів.

Відповідні кадри Alyona Alyona розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Російська армія продовжує знищувати українську землю та мирних жителів країни ракетами, дронами та іншим озброєнням. Зокрема, нещодавно росіяни запустили ракетою по місцевому кафе в Краматорську, де було багато людей. В результаті удару є кілька жертв та постраждалих.

Українська реп-артистка вирішила висвітлити цю атаку, показавши жахливі кадри російського злочину. На відео видно, як рятувальники розчищають завали та намагаються знайти тих, кому потрібна допомога.

"Черговий злочин росії проти мирного населення України. Вчора ввечері ворог вдарив по місцевому кафе в Краматорську, де було велике скупчення людей. Серед загиблих є діти. Рятувальні роботи тривають. Вічна пам'ять всім загиблим. upd — Станом на ранок 28.06 — 9 загиблих, 60 поранених. Поширюйте це відео, нехай весь світ побачить наслідки російської агресії!", — написала Alyona Alyona.

Користувачі мережі, які побачили ці кадри, просто не змогли проігнорувати їх, тому почали висловлюватися про чергову атаку росіян. Люди розгнівано стали казати про те, як російські війська знищують українців, та залишати свої коментарі під публікацією Alyona Alyona.

Що ж вони коять, бідні ми, бережіть себе, люди

Будемо відверті…ну, це ж наводка…!!? Це колаборанти координують… ні?

Зло повинно бути знищеним

Р*шисти, щоб ви провалилися під землю всі до єдиної гниди

Коментарі зі сторінки Alyona Alyona. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Alyona Alyona. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Alyona Alyona. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська реп-виконавиця Alyona Alyona порушила тему цькування в суспільстві.

Раніше ми розповідали про те, що українська артистка Alyona Alyona показала архівну фотографію зі своїм батьком.

Також ми повідомляли про те, що реп- та хіп-хоп-артистка Alyona Alyona розповіла про те, яке відношення зараз мають українці до російськомовних.